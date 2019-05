Der var bygget op til, at superstjernen Madonnas gæsteoptræden skulle være et højdepunkterne ved årets Eurovision.

Det blev også et af de mest mindeværdige momenter på aftenen, men hvis man lytter til folkets og kendtes holdninger, så var det ikke for det gode.

Madonna spillede ellers kun to sange, hendes store pophit fra 1989, Like a Prayer, og hendes nye nummer Future med rapperen Quavo.

Det var derfor kort tid til at trække de store overskrifter, men det lykkedes hun alligevel med i høj grad.

Hvad synes du om Madonnas optræden?

Under Like a Prayer var der flere gange tegn på, at popdronningen har krydset de 60 år, da stemmen ikke helt kunne følge med i de høje toner. Og under Future var sangen spækket med autotune.

Det blev hurtigt observeret af mange heriblandt den britiske kendis Piers Morgan, der har været vært for både America’s Got Talent og Britain’s Got Talent, der internationalt svarer til Danmark Har Talent.

'Hvil i fred Madonnas karriere,' skrev han.

Men Piers Morgan var ikke færdig. Da det stod klart, at Storbritannien endnu engang ville slutte sidst, skrev han til den britiske sanger, som stillede op for dem.

RIP Madonna’s career. pic.twitter.com/KIYmJjdYLV — Piers Morgan (@piersmorgan) May 18, 2019

'Op med humøret Michael Rice. Vi slutter godt nok sidst, men vi var stadig bedre end Madonna.'

Det hollandske jurymedlem, Emma Wortelboer, brugte endda pointgivningen til at sende en lille stikpille til det store popikon.

»Jeg er så taknemmelig for i aften og for Madonnas autotune,« sagde hun, før hun uddelte 12 point.

Mange lavede allerede sjov med Madonna, da hun, før hun gik på scenen for at synge, blev interviewet og stod med en klap for øjet. Det er hendes nye look som Madame X.

Men de danske seere var også hurtigt på tasterne, da hun først var kommet på scenen.

‘Madonna, jeg elsker dig, men du synger konsekvent en halv tone for lavt,’ skriver Molly Thornhill.

Madonna, jeg elsker dig, men du synger konsekvent en halv tone for lavt. #drgrandprix #escdk pic.twitter.com/ZL6zWxFtOA — Molly Thornhill (@MollyThornhill) May 18, 2019

‘Det var denne aften Madonna døde på live-TV', skriver Søren Duelund Jensen.

Det var denne aften Madonna døde på live-TV#drgrandprix #escdk — Søren Duelund Jensen (@SDuelundJensen) May 18, 2019

Det forlyder, at Madonna har fået omkring 1,3 millioner dollars (cirka 8,7 millioner kroner) for sin optræden.