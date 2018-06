Alt har virket upåklageligt, og det er svært at finde noget at klage over ved årets Northside Festival i Aarhus.

Sagt med andre ord, det har næsten været den perfekte østjyske byfestival. Der er nærmest intet, man kan sætte en finger på. Alt fungerer og kører som en velsmurt festivalmaskine. Og det er næsten det største problem.

De forskellige koncerter med navne som Liam Gallagher, Björk, N*E*R*D, Queens of the Stone Age, Diplo mm. har naturligvis været svingende i kvalitet, men stort set alle musikere er kommet til tiden og afsluttet deres koncert, så det næste store navn kunne gå på rettidigt.

Der har været noget for stort set enhver smag. Body Count gav metalpublikummet noget for pengene, Tyler, the Creator og Mike D var til hiphop-hovederne, N*E*R*D, Marvelous Mosel, Nik & Jay og Future Islands var forkælelse til dem, der gerne vil fest, og Father John Misty, The National og Björk var til for feinschmeckerne. Måske har man lige manglet den ene koncert, som har blæst en komplet bagover.

Lyden har ved nogle koncerter været dårlig, men ikke sådan, at det har ødelagt oplevelsen. Måske kun for de otte personer, som torsdag havde været inde på festivalens Facebook-side og brokke sig over for meget larm i resten af Aarhus om natten.

Ingen kø, ingen problemer

Hvis man ville have et musikalsk pusterum, kunne publikum trække væk til en af de mangeartede barer eller madboder, der serverer lækre drinks, kolde øl eller kulinariske oplevelser.

Når vandet eller det, der er større, skulle lades, så har både kvinder som mænd sjældent skulle stå længere end få minutter i kø - en tydelig konsekvens af, at festivalen har skaleret publikumsmængden ned fra sidste års 40.000 til mere behagelige 35.000 i år.

Dermed har det været nemmere at komme rundt på pladsen og finde en god plads til selv de største musiknavnes koncerter.

Man har også kunne sætte sin flaske vin eller kande øl fra sig uden at være bange for, at den blev nuppet af en udenlandsk pantsamler. Der har festivalen taget initiativer, som gør, at de professionelle pantsamlere slet ikke har været på festivalpladsen.

Festivalens store problem

Og så har Northside 2018 budt på nærmest historisk lækkert vejr med høj sol og behagelige - grænsende til det for varme - temperaturer. Det er naturligvis ikke noget, festivalen kan gøre så meget ved. Men det hjælper betydeligt på helhedsoplevelsen. Bare spørg dem, der vadede rundt i festivalen regn og mudder sidste år.

Alt kører med andre ord for festivalen i den aarhusianske Ådal. Og det er her, hvis man skal finde noget, festivalens største problem findes: Det er næsten for pænt og uden kant.

Det er man også bevidst om, hvilket allerede sidste år - med en yderligere udvidelse i år - førte til området Sideshow, hvor man kan opleve burlesque, glitter wrestling og andre finurlige og anderledes indslag. Et skønt upoleret frirum i den ellers så pæne festival.

Den store udfordring i forhold til de kommende år er, hvordan Northside kan forny sig selv, så man ikke blot vender tilbage til det, man ved, der virker.

Men mon ikke det er udfordring, de med alt det ovenstående in mente tager med stoisk, østjysk ro.