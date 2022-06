Lyt til artiklen

Foran 127 gæster har den britiske sanger Samantha Fox sagt det helt store ja. I weekenden blev hun viet til sin norske kæreste Linda Olsen på King’s Oak Hotel i London.

Efter flere aflysninger dels på grund af corona dels på grund af sygdom, lykkedes det endelig parret at blive gift.

Da Samantha Fox i 1986 slog igennem lydmuren med hittet ‘Touch me’, der lå på toppen af hitlisterne i 17 lande, drømte mange mænd hede drømme om den 20-årige englænder. Men de måtte nøjes med at drømme.

I 2003 blev Samantha Fox nemlig kæreste med sin kvindelige manager Myra Stratton, selvom hun selv nægtede, at blive puttet i en bestemt kasse.

»Folk siger, jeg er homoseksuel. Jeg ved ikke, hvad jeg er … Jeg ved bare, at jeg er forelsket i Myra, og at jeg ønsker at tilbringe resten af mit liv med hende,« sagde hun dengang.

Men efter 12 år sammen blev Myra Stratton ramt af kræft og døde i 2015.

Året efter havde Samantha Fox igen held i kærlighed, da hun mødte norske Linda Olsen.

De to kvinder har længe vist, at de ville giftes. Faktisk skulle brylluppet havde været holdt i 2020, men den plan ødelagde covid-19. Siden var Samatha Fox’s helbred ved at spænde ben for bryllupsplanerne.

Problemer med stemmen og et besøg ved lægen afslørede for nylig en 10 millimeter stor knude på den 56-åriges stemmebånd. Det afslørede hun selv overfor The Sun tidligere denne måned.

»Jeg var i chok. Min forlovede Linda var sammen med mig, og hun brød sammen i tårer. Jeg vidste præcis, hvordan hun havde det, for jeg har selv været der,« fortalte Fox til avisen.

Knuden skal fjernes, men i første omgang prioriterede hun altså at gennemføre sit bryllup, fortalte hun, da hun for en uge siden optrådte i ‘Good Morning Britain’.

I programmet afslørede Samantha Fox, at hun ‘meget snart’ skal opereres og er sikker på, at ‘Alt ender godt’.