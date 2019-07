I weekenden spiller den rødhårede charmør Ed Sheeran to helt udsolgte koncerter i Tusindårsskoven i Odense.

Men folk risikerer ikke at blive lukket ind på grund af den britiske sangers krav om personligt fremmøde. Man skal nemlig have sit ID med, og navnet herpå skal stemme overens med navnet på billetten. Alternativt skal alle dukke op med den person, som har købt billetterne.

Hvis man derfor har købt billetter for andre, eller selv er blevet forhindret og har solgt sin billet, skal man derfor gennem Ticketmaster overdrage sin billet.

Problemet er bare, at det i øjeblikket er umuligt at komme igennem til Ticketmasters kundeservice.

Det har fået flere til at udtrykke harme på billetportalens Facebookside. En af dem, der er tyet til tasterne, er Christel Gummer Lauritzen.

Hun købte sidste år billetter til både lørdags- og søndagskoncerten. Sidstnævnte købte hun til sig selv, mens de to billetter til lørdagskoncerten var købt som en tjeneste for naboerne, der ikke selv kunne sidde klar ved tasterne, da de blev sat til salg.

Men nu kan Christel Gummer Lauritzen altså ikke få lov til at overdrage billetterne. Både i sidste uge og denne uge har hun ringet og ringet til Ticketmaster, men uden at komme igennem.

»Alene i dag har jeg ringet omkring 250 gange i håbet om at være heldig at komme igennem. Men det er stikumuligt,« fortæller hun til B.T.

Christel Gummer Lauritzen ville gøre sine naboer en tjeneste, da hun tilbød at købe Ed Sheeran-billetter til dem. Det skulle vise sig at være et lidt større arbejde end først forventet. Vis mere Christel Gummer Lauritzen ville gøre sine naboer en tjeneste, da hun tilbød at købe Ed Sheeran-billetter til dem. Det skulle vise sig at være et lidt større arbejde end først forventet.

Billetterne til koncerterne røg indenfor få timer, da de blev sat til salg i oktober.

Derfor nåede Chrisel Gummer Lauritzen heller ikke at læse det med småt, erkender hun. Hun følte nemlig, hun skulle skynde sig.

Men som hun også understreger, så burde det ikke være noget problem. Ticketmaster har selv sagt ja til at følge Ed Sheerans folks krav om personligt fremmøde, og derfor bør billetudbyderen også være klar på, at folk ringer ind.

»Ticketmaster skal jo ikke sige ja til at sælge billetterne, hvis de ikke har mandskab til at servicere folk. Det er jo uhørt,« siger hun og påpeger, at man jo er hjælpeløs, hvis man bliver syg på dagen og vil sælge sin billet. For der er kundeservice slet ikke åbent.

Ed Sheeran spiller i weekenden i Odense. Begge koncerter er totalt udsolgt. Foto: MIGUEL A. LOPES Vis mere Ed Sheeran spiller i weekenden i Odense. Begge koncerter er totalt udsolgt. Foto: MIGUEL A. LOPES

B.T. har forsøgt at træffe Jakob H. Lund, direktør for Ticketmaster, telefonisk, men det er ikke lykkedes at komme igennem.

Til TV 2 oplyser han dog, at kravet om personligt fremmøde var meldt ud fra start og derfor ikke bør komme bag på folk.

Han fortæller dog, at Ticketmaster påtager sig det fulde ansvar for de problemer, folk har haft med at benytte overdragelsesservicen.

»Det er mit ansvar, at folk ikke kan komme igennem. Der lægger jeg mig fladt ned. Det er beklageligt, at vi har så lang ventetid, og vi gør alt, hvad vi kan, for at følge med. Vi er simpelthen blevet overraskede over, at så mange vil ændre deres billet i sidste øjeblik,« siger han til mediet.

Han fortæller desuden, at der er blevet hentet ekstra bemanding ind for at komme til bunds i de mange henvendelser, ligesom kundeservice også vil være til stede ved koncerterne.

Christel Gummer Lauritzen har da heller ikke opgivet håbet endnu.

Hvis alt går galt, bor hun heldigvis i Odense, hvor koncerterne finder sted.

»Så må jeg jo møde personligt op ved indgangen sammen med mine naboer og se, om de vil lukke dem ind på den måde,« siger hun til B.T.