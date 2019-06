Det tog mere end ti år at finde en særlig udgave af et nummer, sunget af den afdøde Queen-forsanger Freddie Mercury.

Mercury, der døde i november 1991, lavede sangen 'Time Waits for no one' til muscialen 'Time'.

Sangen var med på soundtracket, men i en udgave hvor Freddies Mercurys stemme er lagt sammen med en masse korstemmer, skriver BBC.

Nu er der fundet en version, hvor man kun hører Mercury og et klaver, og resultatet giver 'gåsehud.'

I hvert fald hvis man spørger Dave Clark, som er manden, der skrev sangen.

»Da vi i første omgang indspillede det, tog vi til Abbey Road (berømt studie, red.), og der gik vi igennem sangen bare med Freddie og et klaver. Og det gav mig gåsehud,« siger sangskriveren, som var med i 60'er-bandet Dave Clark Five.

Han forklarer, at da man skulle indspille sangen, lagde man mere end 48 stemmer ovenpå. Han siger, at selvom det også gav et fantastisk resultat, har han altid ment, at der var noget over originalen.

Det var Clark, som satte sig for at finde indspilningen op fra gemmerne, og det tog ham mere end ti år, men i 2017 lykkedes det heldigvis. Det er nu den britiske BBC Radio 2, som har været de første til at spille sangen.

Freddie Mercury blev i sin tid tilbudt at spille med i musicalen 'Time', men svarede i vendinger, der ikke var til at tage fejl af.

»For det første, min darling, så står jeg aldrig op før klokken tre, så jeg kan ikke lave matineer. For det andet når jeg laver et show, så synger jeg røven ud af bukserne i tre timer, og så falder jeg død om. Så det ville være umuligt at lave otte shows om ugen,« slutter han.

'Time' var en sci fi-musical, hvor jorden kom for i retten i en galaktisk domstol. En af hovednavnene i musicalen var sangeren Cliff Richard, og musicalen fik dårlig kritik af anmeldere, men var på programmet i to år.

Freddie Mercury har været meget i vælten for nylig, fordi hans liv blev beskrevet i blockbuster-filmen 'Bohemian Rhapsody', hvor man følger stjernen fra begyndelsen af karrieren til han ender som kæmpe verdensstjerne.