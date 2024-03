»Det var dejligt. Det var virkelig dejligt.«

En af de første, der kunne give sangeren Saba et stort kram efter sejren i Melodi Grand Prix, var den tidligere tv-vært Tine Gøtzsche.

De to har nemlig et helt nært forhold til hinanden – hvilket Tine Gøtzsche også fortalte om til B.T. forud for showet i DRs Koncerthus.

De mødte hinanden for første gang for omkring fire år siden, da Tine Gøtzsche var en af værterne på 'Danmarks Indsamling', hvor Saba Lykke Oehlenschlæger medvirkede sammen med sin søster, Andrea.

Saba fejrer her sin sejr med Tine Gøtzsche i DRs Koncerthus lørdag aften. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Saba fejrer her sin sejr med Tine Gøtzsche i DRs Koncerthus lørdag aften. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Søstrene er begge adopteret fra Etiopien, og i programmet skulle de blandt andet fortælle om deres rejse til landet, mens Andrea Lykke Oehlenschlæger også skulle synge.

»Saba og Andrea skulle interviewes, og jeg kan huske, at jeg sagde til Lise Rønne (den anden vært på showet, red.), at: 'Det kan jeg ikke. Det kan jeg simpelthen ikke, for det er for tæt på mig',« forklarede Tine Gøtzsche lørdag med henvisning til, at hun selv har en søn, Jacob, der er født i Etiopien.

Den populære tv-vært mødtes dog bagefter med Saba, og noget »klikkede«, som Tine Gøtzsche udtrykte det på den lilla løber i DRs Koncerthus.

»Jeg kom bare til at snakke med Tine bagved (i forbindelse med 'Danmarks Indsamling', red.) omkring det her med, at hun har Jacob, som også er adopteret fra Etiopien. Og vi blev bare enige om, at vi skulle prøve at mødes, fordi der var bare en eller anden kemi der,« forklarer 26-årige Saba.

Da sangeren på et senere tidspunkt gik fra sin daværende kæreste, endte hun med i en periode at flytte ind hos Tine Gøtzsche, da journalisten åbnede sit hjem for hende.

»Og der blev vi bare ret tætte. Jeg blev ligesom også lidt en søster for Jacob. Og så har vi hængt sammen siden,« fortæller Saba.

Derfor var det også »dejligt«, at både Tine Gøtzsche og Jacob var til stede i det såkaldte 'green room' under Melodi Grand Prix lørdag aften sammen med Sabas kæreste, Aviaya.

Saba ses her sammen med sin kæreste, Aviaya, efter sejren. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Saba ses her sammen med sin kæreste, Aviaya, efter sejren. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Det var rigtig dejligt, at de var der i 'green room', så vi kunne stå sammen, og de var der til at opleve det tæt på sammen med mig. Det var virkelig dejligt,« forklarer Saba.

Saba endte med at vinde det danske Melodi Grand Prix, efter hun i finalen var i duel med Basim og Janus Wiberg.

Efter alle stemmerne var blevet lagt sammen, kunne Saba udråbes som aftenens vinder.