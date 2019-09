I år er det 10 år siden, at Rasmus Seebach bragede frem på den danske musikscene med gennembrudshittet 'Engel'.

Det efterfølgende debutalbum 'Rasmus Seebach' slog med 25 uger i træk Kim Larsens rekord ('Midt om natten'-albummet lå i 80'erne 23 uger øverst i træk, red.) for længst tid øverst på den danske albumhitliste, og siden har han nærmest været ene om at sælge musik i en tid, hvor det meste distribueres gratis på streamingtjenster.

Det skal selvfølgelig fejres, hvilket Rasmus Seebach og hans hold markerer den 8. november med albummet 'Tak for turen', der ifølge pressemeddelelsen lyder som en greatest hits-opsamling. Derudover udsender de et minialbum med nye sange, hvoraf man allerede kender singlen 'Lovesong', der udkom i sidste uge.

Rasmus Seebach taler direkte til sine fans i pressemeddelsen:

»Den her er til dig. Om du er fan, eller bare godt kan lide at lytte med en gang imellem. Om du har været til utallige af mine koncerter eller blot en enkelt. Uden dig - er der ingen mig. Med dette album vil jeg gerne sige tak for 10 magiske år. Vi har fandme haft det sjovt. Jeg er frisk på 10 mere, hvis du er.«

Ifølge Rasmus Seebachs pladeselskab er den kommende udgivelse blot den første af mange gaver til fansene, som popstjernen vil dele ud i den kommende tid.

Rasmus Seebach er 39 år og bor sammen med sin kæreste Julie og deres lille søn Holger.

Midt i arbejdet på de nye sange har familien Seebach rykket teltpælene op fra den faste bopæl på Frederiksberg til noget større i Hellerup.