Mange Ed Sheeran fans har revet sig tyndhåret af frustration over Ticketmasters kundeservice, efter de fandt ud af, at deres eget navn skal stå på billetten til weekendens koncerter med superstjernen i Odense, hvor der er solgt 86.000 billetter.

Men med et lille trick kan man ændre navnet på billetten uden at skulle sidde flere dage i telefonen for at komme i kontakt med Ticketmasters kundeservice.

I løbet af de sidste par dage har Ticketmasters facebookside glødet med vrede og frustrerede kommentarer om, at man ikke kan komme igennem til kundeservice.

»Jeg har købt billetterne til min 16-årige datter og hendes veninde, men jeg var ikke opmærksom på, at deres navne skulle på billetten, det plejer de jo ikke at skulle,« siger Morten Jakobsen.

Han er en af dem, der har købt billetter, som ikke var til ham selv, men til nogen, som glæder sig enormt meget til at se den charmerende brite i Tusindårsskoven i Odense.

Men nu er der en løsning på frustrationen.

‘Min mand købte billetterne til mine veninder og jeg, så billetterne stod i hans navn! I går ændrede vi hans profilnavn med mere til mit navn, og i dag modtog vi en bekræftelse på det, og billetterne er nu i mit navn,’ skriver brugeren ‎Suzan Al-Obaidi‎ i et opslag.

Derefter kan billetterne hentes og printes. En anden bruger skriver dog, at det ikke kan lade sig gøre på en computer, men kræver at man henter Ticketmaster app’en og udfører tricket gennem den.

Denne lille manøvre har sparet Morten Jakobsen for en hel del tid på de danske motorveje, for der er ikke nogen foreløbig udsigt til at komme igennem til Ticketmasters kundeservice.

»Man får fornemmelsen af, at de har én person med en mobiltelefon. Hvad end de har i deres callcenter, så er det ikke nok,« siger han og fortsætter:

»Hvis ikke jeg havde fundet det her trick, så ville det ende med, at jeg skulle tage fra Aalborg til Odense, for at få dem ind til koncerten, og det er godt nok træls at tænke på.«

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Jakob H. Lund, direktør for Ticketmaster.