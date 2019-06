Trods skandaler og utallige beskyldninger om pædofili er Michael Jackson i dag her 10 år efter sin død stadig en kæmpe pengemaskine.

Da dokumentarfilmen 'Leaving Neverland' i foråret endnu engang forsøgte at portrættere popikonet som et monster, vendte hans musik samtidig tilbage på alverdens hitlister.

Han døde den 25. juni 2009, og her 10 år senere har diverse medier forsøgt at gøre op, hvor mange penge hans efterladte stadig tjener på hans musikalske arv.

Ifølge Forbes tjente Michael Jackson alt i alt - både før og efter sin død - 27 milliarder kroner. I 2016 tjente han alene fem milliarder kroner, hvilket er rekordindtjening for en kendis indenfor et år.

Michael Jackson. En pengemaskine. Foto: STR

Da Michael Jackson døde blev hans formue anslået til at være på omkring de 3,2 milliarder kroner.

Hans gæld skulle dog være i samme størrelse, da han angiveligt brugte 200-300 millioner kroner om året på sin ekstravagante livsstil, samt der flød med ubetalte regninger til agenter og advokater.

Som bekendt solgte Michael Jackson tonsvis af musik i sin levetid.

Hans 1982-album 'Thriller' indeholdende hits som 'Billie Jean', 'Beat It' og 'Wanna Be Startin' Somethin' står alene for 47 millioner kopier og er dermed stadig det bedstsælgende album nogensinde.

Ifølge The Tab tjener Michael Jacksons efterladte således stadig 1,2 milliarder kroner om året i royalties. 'Leaving Neverland'-instruktøren Dan Reed skal have udtalt: 'Hver gang en Michael Jackson-sang bliver spillet, kan man høre lyden 'katjiiing'.

ABC News anslår, at Michael Jacksons formue er fordelt imellem hans mor som får 40 procent, hans tre børn som også får 40 procent, mens de sidste tyve procent går til velgørenhedsorganisationer med fokus på børn.

Den berømte Neverland Ranch, som Michael Jackson købte i 1988 for 115 millioner kroner, forlod han i 2003 efter den første retssag om pædofili. Ranchen falmede hen og skiftede navn og blev i 2015 sat til salg for lidt over en halv milliard kroner.

Efter den amerikanske tv-kanal HBO valgte at vise 'Leaving Neverland'-dokumentaren har Michael Jacksons familie desuden forsøgt at sagsøge dem for cirka 650 millioner kroner.