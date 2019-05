Ingen skubber, ingen skændes, og ingen råber, hvis der ikke er en pokkers god grund til det.

Som for eksempelvis, hvis vinglasset bliver væltet af den uhøfligt kraftige vind, der endda til tider tillader sig at bære regndråber hen over den velplejede festivalplads med udsigt til Egeskov Slot.

Heartland Festival blev torsdag klokken 12 skudt i gang for blot tredje gang nogensinde, men har allerede fået et danmarkskendt brand som de privilegeredes festival.

Første år blev der solgt 6.000 billetter, andet år 12.000, og i år meldes der 'næsten udsolgt' af de 19.000 billetter, der er sat til salg for den nette sum af 2.000 kroner for tre dage med koncerter, 'talks' og gastronomi for viderekommende.

Selv om Heartland med rette kan – og bliver – kaldt for lidt af en snob-festival med sine højtravende indslag, som når Salman Rushdie eller Helle Thorning-Schmidt taler om religion og magt, så minder stemningen i det midtfynske mest af alt om en stor, uformel havefest.

En meget dyr havefest.

På restauranten Musling Bistro møder vi den tidligere toppolitiker Marlene Borst Hansen og hendes ægtemand, Michel Steen Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening, der sammen med et vennepar nyder et par skaldyrsfad til 800 kroner stykket.

De har parkeret børnene til Distortion i København og har taget flugten til den fynske idyl. De medgiver gerne, at det er lidt af en luksus-festival.

Pia Jørgensen, 58, Michel Steen Hansen, 51, Lars Jørgensen, 61, og Marlene Borst Hansen, 44, nyder et skaldyrsbord. (Foto: Mariah Leitisstein) Vis mere Pia Jørgensen, 58, Michel Steen Hansen, 51, Lars Jørgensen, 61, og Marlene Borst Hansen, 44, nyder et skaldyrsbord. (Foto: Mariah Leitisstein)

»Det er min første tur. Jeg er kommet med alle fordommene. Men det er ærligt talt fantastisk med al den luksus,« siger Michel Hansen.

Vennen Lars Jørgensen giver ham ret med ordene:

»Der er intet galt med luksus.«

Ifølge Marlene Borst Hansen - og resten af bordet er enige - er der ikke noget forkasteligt i at lave en festival, der sigter efter de rige.

»Når man har alderen og pengene til at gøre sådan noget, er det skørt at lade være, fordi nogle mener, det ikke er en 'rigtig' festival. Jeg skal ikke bo i telt, men på hotel, vi drikker af rigtige glas, og det er skønt,« siger hun med et strålende smil.

Hendes mand stemmer i. Ud over arbejdet som direktør driver Michel Steen Hansen flere blogs, blandt andre 'Fars Univers', hvor han ironisk nok tidligere har taget pis på Heartland Festivals koncept.

»Det er lidt et antropologisk studie. Jeg har selv en fortid som glad Roskilde-gænger og har gjort nar ad Heartland på min blog.«

»Men jeg må også bare erkende, at jeg i en alder af 51 år er for gammel til Roskilde Festival. Vi forandrer os alle, og det er en god ting. Og det er vigtigt, at vi selv er i stand til at indse det,« siger han.

Firkløveret er torsdag middag blandt de første gæster, der har trodset et rigtig møgvejr for at bruge tre dage i selskab med store kunstnere som Interpol, The Smashing Pumpkins, Solange og danske The Minds of 99.

Men det er mere de ukendte navne, der har trukket dem til Fyn.

»Vi glæder os mest til Folkeklubben, John Grant og Katinka – og til at høre det i solskin,« lyder det forventningsfuldt.

Desværre for dem er der lovet store mængder regn hen over weekenden. Heartland slutter lørdag, og der er stadig endagsbilletter til salg.