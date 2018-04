Den engelske sanger Sam Smith, der fredag aften spiller i Royal Arena i København, rendte som optakt til koncerten rundt i Nyhavn og nød det gode vejr.

Har du set Sam Smith i København, hører vi gerne fra dig. Skriv til krdn@bt.dk.

Sam Smith. Foto: ANGELA WEISS Sam Smith. Foto: ANGELA WEISS

Den 25-årige sanger kendt for hits som 'Too Good at Goodbyes' og 'Stay With Me' gik fredag ved middagstid rundt i det københavnske solskinsvejr og filmede Nyhavn med sin mobiltelefon. Billederne uploadede han live på sin Instagram-profil i sin 'story' og kan ses herunder.

Foto: Sam Smith / Instagram Foto: Sam Smith / Instagram Foto: Sam Smith / Instagram Foto: Sam Smith / Instagram Foto: Sam Smith / Instagram Foto: Sam Smith / Instagram Foto: Sam Smith / Instagram Foto: Sam Smith / Instagram

Det er første gang, at Sam Smith er i Danmark. Han skulle have spillet på Northside festivalen i Århus i 2015, men måtte aflyse på grund halsproblemer. Aftenens koncert i Royal Arena har derfor været længe ventet og er også udsolgt.

Sam Smith for begyndere: Sam Smith kan beskrives som 'Den mandlige Adele'. En engelsk soul-sanger med en kæmpe stemme, der siden debutalbummet 'In The Lonely Hour' fra 2014 har været førende indenfor dybfølt popmusik. Han skrev og sang i 2015 nummeret 'The Writings On The Wall' til James Bond-filmen 'Spectre' og udgav sidste år sit senste album 'The Thrill Of It All' som han for tiden er på verdensturné med.

Her kan du høre Sam Smiths seneste store hit 'Too Good at Goodbyes' fra albummet 'The Thrill Of It All':