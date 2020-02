Det amerikanske rockband The Strokes var lige hurtig nok på aftrækkeren, da de mandag aften afslørede, at de skal spille på sommerens Roskilde Festival.

»Danmark. Vi vil fejre 4. juli med jer (USA's nationaldag, red.) - som det er tradition på Roskilde Festival,« skrev bandet mandag aften på deres Instagram-side.

Stor jubel blandt danske rockfans, men kunne det nu passe?

Gik man ind på Roskilde Festivals egen hjemmeside, var der nemlig ingen annoncering om en kommende The Strokes-koncert.

Her ses The Strokes fra deres sidste Roskilde-koncert tilbage i 2011. Foto: Jonas Vandall Ørtvig Vis mere Her ses The Strokes fra deres sidste Roskilde-koncert tilbage i 2011. Foto: Jonas Vandall Ørtvig

Heller ikke på Roskilde Festivalens officielle sociale medier stod der noget om koncerten.

Tirsdag morgen er det stadig kun ifølge The Strokes Instagram-profil, at bandet skal spille i Danmark til sommer. De har ikke engang fået opdateret deres egen tourkalender.

B.T. har spurgt Roskilde Festivalens musikchef Anders Wahrén, om The Strokes skal spille på Roskilde Festival eller ej.

Det skal de, bekræfter han. De har bare været lidt for hurtige til at annoncere deres koncert, skriver han i en mail.

Taylor Swift, Tyler The Creator, The Strokes. Hvor mange stjerner vil du give årets Roskilde-program ud fra de annoncerede hovednavne?

»Sidst The Strokes var her, var i 2011, og ligesom deres fans har de glædet sig til deres næste koncert på Roskilde Festival. De har tydeligvis ikke kunne vente med at dele den gode nyhed, at de spiller lørdag den 4. juli på årets Roskilde Festival,« skriver Anders Wahrén, der ikke svarer på, hvorfor Roskilde Festivalen ikke selv har skrevet noget om koncerten endnu.

The Strokes, der brød igennem i 2001 med albummet 'This is it' og hittet 'Last Nite', udgiver den 10. april deres sjette album 'The New Abnormal', som de altså kommer til Europa med.

De forventes at blive et af hovednavnene på årets Roskilde Festival, der i forvejen tæller navne som Taylor Swift og Tyler The Creator.

Det er i år 50 år siden, at Roskilde Festivalen blev afholdt første gang, og der forventes stadig at blive annonceret en masse nye navne til programmet.