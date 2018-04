Den hypede amerikanske rapper Cardi B blev mandag fjernet fra årets Roskilde festival-program, du hun har aflyst al turné-virksomhed grundet graviditet. Festivalen føler sig på ingen måder snydt.

»Cardi B må aflyse sit show på Roskilde festival, da det er kommet frem, at hun er gravid.«

Sådan skrev Danmarks største festival i går på deres hjemmeside, da de skuffende måtte pille et af årets hovednavne af plakaten.

Den 25-årige amerikanske rapper, der er blevet båret frem til stjernestatus blandt andet med Bruno Mars-hittet ’Finess’, skulle have spillet den 4. juli på årets Roskilde festival, men nu har hun altså fundet ud af, at hun var gravid, og at hun har termin midt i festivalens spilledage.

Hvorfor blev hun overhovedet booket i første omgang? Hvis hun har termin omkring 1. juli, var hun cirka tre måneder henne, da hun i januar blev præsenteret som en del af festivalprogrammet.

Roskilde Festivalens musikchef Anders Wahren udtaler i en mail til BT:

»Livet tager jo nogle uforudsigelige krumspring nu og da. Så uanset hvor længe hun og Offset (Cardi B’s forlovede, red.) har arbejdet på familieforøgelse, er det vel naturligt, at man vil forbi et vist punkt i en graviditet, før man involverer andre - i dette tilfælde hele verden. Vores aftale med Cardi B blev indgået for længe siden, og vi har ingen grund til at tro, at hun på det tidspunkt ikke har handlet i god tro.«

Roskilde Festivalen ønsker Cardi B tillykke med familieforøgelse og arbejder nu på højtryk for at finde en afløser.

Af andre hovednavne på årets Roskilde-program finder man Eminem, Bruno Mars, Gorillaz og Nick Cave. Festivalen afholdes fra den 30. juni til 7. juli.