Interview med Signe Lopdrup:

Hvilke tiltag, forestiller I jer, skal til, for at Roskilde Festival 2021 kan blive afviklet?

»Vi er meget optaget af, hvordan vi i samarbejde med det offentlige kan bruge hurtigtest til at screene publikum. Vi regner ikke med, at vi hver især skal stå og teste alle, og vi har ikke en forestilling om, at vi kan lave en coronafri-boble på vores festival,« siger Signe Lopdrup og tilføjer:

»Men vi har, synes jeg, en meget velbegrundet formodning om, at smittetrykket til sommer vil være lavere, end det er nu, og selv om de hurtigtest, der er på markedet nu, ikke anerkendes som 100 procent sikre i forhold til at stille en diagnose, så kan de godt bruges til at minimere risici ved at screene folk forud for større forsamlinger.«

»Jeg ser samtidig store muligheder i at udvikle et 'coronapas' for at minimere risikoen på arrangementer. Det skal give mulighed for at fremvise, at man er testet eller vaccineret. Så kan man screene publikum på forhånd, så de, der er vaccineret, kan legitimere sig, og dermed kan man sikre sig, at man har bragt smitterisikoen så langt ned som muligt og på et niveau, der ikke er højere i festivalbyen end i det omgivende samfund,« siger hun og tilføjer:

»Og så skal vi helt klart have indført særlige hygiejnetiltag og også arbejde med smitteopsporing, så vi kan opspore evt. smittekæder, hvis nogen skulle blive syge undervejs.«

Vil det være et krav, at man som festivaldeltager har fået vaccinen?

»Det vil aldrig være vores krav, men det kan være et myndighedskrav i vores tilladelse til at lave festival. Vi plejer ikke at møde vores deltagere med den form for krav, men det vil ligge uden for vores beslutningsfelt. Det, vi kunne arbejde hen imod, var at personliggøre billetter, så man lettere kan smitteopspore.«

Hvad med mundbind – vil det være et krav?

»Det er for tidligt at sige. Det, vi koncentrerer os om lige nu, er, hvordan vi sammen og tværfagligt kan sikre, at vi kan lukke vores land op igen. Om det så er sådan, at vi til sommer står i en situation, hvor mundbind er det rigtige, så må vi tage stilling til det der. Men mundbind er jo i min optik en af de nemme ting at implementere.«

Du siger, at I har særligt fokus sundhed, beredskab og hygiejneforhold, og at I er gearet til det. Én ting er, hvad I kan gøre og lave af forskellige tiltag. Men hvad med ude i lejrene, hvor titusindvis af unge ligger side om side, og hvor der – som jeg selv husker det – ikke er de mest optimale sanitære forhold? Er det ikke utopisk at forestille sig, at man kan overholde de sundhedsmæssige retningslinjerne herude?

»Helt overordnet set er Roskilde Festival et samfund og en by, og når man tager på Roskilde Festival, tager man sig selv, sine vaner og adfærd med sig ind på festivalen. For mig er det klart, at man kan kigge på en fest og en campingplads og tænke, at alt vil være hærg og uhygiejnisk. Men jeg er fuldstændig overbevist om, at hvis man taler med deltagerne, om hvad der skal til, så tror jeg også, at de vil bakke op om de nødvendige tiltag.

Også når de er fulde – og hvad de ellers er?

»Ja, det tror jeg faktisk. Og det er ikke for at være naiv, men vi kan kun afvikle vores festival, hvis det er forsvarligt at samle så mange mennesker og gennemføre det med de tiltag, der skal til. Og det tror jeg fint, at vi kan implementere. Vi anskuer faktisk ikke campingområdet, som den største udfordring, men mere de områder, hvor rigtig mange mennesker på kryds og tværs bliver blandet og står tæt.«

Hvordan selve festiavlpladsen med scener og madboder – hvor folk mødes på kryds og tværs – skal inddeles, er for tidligt at sige noget om. Det melder Roskilde Festival ud senere på foråret.