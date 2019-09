Taylor Swift kommer som bekendt til næste år for første gang til Danmark og spiller på årets Roskilde Festival.

Der er selvfølgelig de obligatoriske negative reaktioner fra dem, der ikke mener, at et så poppet hovednavn hører hjemme på en festival som Roskilde, og så er der de mange tusinde fans, der ikke kan få armene ned.

Roskilde Festival satte onsdag samtidig med annonceringen af Taylor Swift billetterne til salg til næste års festival. Spørgsmålet er, om det har haft en effekt?

Programchef Anders Wahren vil ikke svare direkte på, hvor mange billetter der blev solgt i løbet af det første døgn. Han skriver i en e-mail:

Taylor Swift kommer til Danmark. Foto: DJ JOHNSON Vis mere Taylor Swift kommer til Danmark. Foto: DJ JOHNSON

'Vi har gennem de seneste år mærket en generel tendens til, at flere køber vores billetter tidligt. Den tendens blev bekræftet, da vi startede billetsalget i går morges, og da vi senere offentliggjorde Taylor Swift, fik den et yderligere løft. Skulle man tale om en Taylor Swfit-effekt, så er det karakteristisk for vores salg, at hun er en ung artist, der rammer rigtigt mange unge, der gerne vil have billet til ugen på Roskilde Festival.'

Anders Wahren vil som sædvanlig heller ikke oplyse, hvor stor en del af musikbudgettet de har måttet bruge på Taylor Swift. Han skriver:

'Helt som vanligt hverken må eller vil vi kommentere de enkelte kunstneres honorarer. Det er klart, at hovednavne får et pænt honorar, og det er jo velbeskrevet mange steder igennem de seneste år, hvordan udviklingen er. Men vi tilrettelægger vores budget, så vi har råd til den diversitet og den tyngde i både store og små navne, som vores gæster forventer af Roskilde Festival.'

I 2018 brugte Roskilde Festival cirka 65 millioner kroner samlet set på musik. I 2019 kan festivalen fejre 50-års jubilæum, men derfor kommer de ikke til at bruge flere penge, lyder det fra Anders Wahren.

Roskildes ikoniske Orange Scene. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Roskildes ikoniske Orange Scene. Foto: Mads Claus Rasmussen



'Vi budgetterer med nogenlunde samme budget til musik og kunst som i 2019. Fejringen af festival nummer 50 bliver i høj grad en helårsmarkering og ikke kun en markering på selve festivalen. Men det betyder stadig, at vi til sommer går efter at skabe endnu en uforglemmelig festival i rækken og selvfølgelig også med nogle særlige markeringer i programmet.'

Der er stadig næsten et år til næste års Roskilde festival.

Adspurgt, om publikum kan forvente flere navne på musikprogrammet i samme størrelse som Taylor Swift, lyder det fra Anders Wahren:

'Vi er kun lige startet, og der er mange tomme pladser at fylde ud. Taylor Swift er vist i sin helt egen liga. Men vi satser bestemt på, at de resterende 179 musiknavne også vil bidrage til den aktualitet og nysgerrighed, som kendetegner et rigtigt Roskilde-program med 180 koncerter og masser af aktivistisk kunst.'

Roskilde Festival 2020 løber af stablen næste år fra den 27. juni til den 4. juli.