Det er nu officielt, at Roskilde Festival er aflyst.

Det skriver festivalen på deres hjemmeside.

»Omsider kom den officielle melding om sommerens restriktioner. Som ventet kan vi ikke gennemføre Roskilde Festival til sommer. Lad os mødes igen i 2022,« skriver de.

Dermed har corona fået aflyst Roskilde Festival to år i træk.

»Vi er knuste over, at vi ikke får mulighed for at samles på vores festival og bidrage til at genskabe de fællesskaber, som corona-krisen har ødelagt for så mange,« skriver de videre.

Hvis man har billet til Roskilde Festival 2021, kan man overføre den til 2022. Noget, som festivalen indtrængende beder dens billetindehavere om at gøre i stedet for at få penge tilbage.

»Det vil være en uvurderlig hjælp for os, hvis du vælger at beholde din billet ved at overføre den til 2022. På den måde hjælper du os gennem denne meget svære tid,« lyder det.

Også Tinderbox og NorthSide er aflyst i denne omgang. De har opsat de samme muligheder, hvis man har billet til deres nu aflyste festival.

Aflysningerne kommer efter en genåbningsaftale, som lægger op til, at der maksimalt må være 2000 deltagere til festivaler mellem 21. maj og 1. august. Efter den 1. august er der lagt op til, at der maksimal må være 5000 personer samlet til festival.

Sommerens festivaler er sikret kompensation for deres tab.

B.T. følger sagen.