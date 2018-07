Siden den verdenskendte rapper Eminem onsdag aften stod på scenen til dette års Roskilde Festival, har festivalen været ramt af massiv kritik fra flere af dem, der stod blandt publikum.

De giver nemlig udtryk for, at de dårligt nok kunne høre, hvad der skete på scenen, fordi lyden var så dårlig.

Roskilde Festival gav i første omgang de vrede brugere på Facebook et svar, at der intet var galt med højtalerne og ignorerede derudover fuldstændig deres publikums kritik.

Foto: Helle Arensbak

B.T. har forsøgt at få et interview med Roskilde Festival om den hårde kritik. De havde onsdag formiddag for travlt til at snakke, og har i stedet sendt et mailsvar, hvor programchef Anders Wahren nu erkender, at lyden var for lav.

»Jeg er ikke i tvivl, om at det var den bedst besøgte koncert nogensinde på Orange scene, og at Eminem opbyggede en helt fantastisk indlevelse og begejstring, som gjorde, at langt de fleste så koncerten til ende. (...) Desværre for de bagerste rækker startede koncerten med lidt for lav volumen. Men vi fik det tilpasset, så vi endte i et leje, hvor selv dem, der stod helt nede mellem boderne bagved, kunne feste med.«

Anders Wahren påpeger, at det er helt normalt, at det kan tage et par numre, før den optrædende kunstners tekniker finder 'den optimale lyd til en koncert, uanset hvor godt system Roskilde Festival stiller til rådighed'.

Han mener dog ikke, der grund til at være så negativ:

»Men det er dog et ganske lille skår i glæden, når det samlede koncertregnskab skal gøres op. Det var en fantastisk og fabelagtig aften. Eminem var veloplagt og skarp, og meldingerne fra gæster og anmeldere her til morgen taler da også et tydeligt sprog om, at koncerten var de mange års ventetid værd.«

Det var første gang, at Eminem spillede i Danmark efter at have aflyst flere koncerter i løbet af de sidste tyve år.