Årets Roskilde Festival byder på mange store navne, men et af de to hovednavne har de sidste par dage ligget under for massiv kritik under hashtagget #SurvivingCardiB

Hun bliver sablet ned på de sociale medier, fordi hun som ung bedøvede og bestjal flere mænd, og kritikken har også nået Roskilde Festival.

Her har flere følgere på festivalens Facebook-side kritiseret dem for at lade hende optræde. Men Roskilde Festivals programchef, Anders Wahren, ser ikke nogen grund til, at den 26-årige rapper ikke skal optræde.

»Det er alment kendt, at hun har en blakket fortid, men det er noget, hun har lagt bag sig og tager afstand fra. Med den afstand, hun selv lægger til det, ser vi ikke nogen grund til, at hun ikke skal spille,« siger han til B.T.

'Jeg gjorde, som jeg gjorde, fordi jeg havde meget begrænsede muligheder dengang. Jeg er velsignet, for at jeg har været i stand til at sige fra,' skriver Cardi B på Instagram. Foto: SUZANNE CORDEIRO Vis mere 'Jeg gjorde, som jeg gjorde, fordi jeg havde meget begrænsede muligheder dengang. Jeg er velsignet, for at jeg har været i stand til at sige fra,' skriver Cardi B på Instagram. Foto: SUZANNE CORDEIRO

Hos festivalens bookere bliver sådanne sager vurderet fra gang til gang.

Anders Wahren mener ikke, at man skal lave baggrundstjek på kunstnere og grave i fortiden, inden man booker dem, selvom det kan være svært at navigere i de moralske dilemmaer.

»Vi er ude i noget, hvor det er svært at sætte sort/hvide regler op. Det er jo ikke noget nyt, at kunstnere kan have en blakket eller kriminel baggrund, men vi skal passe på ikke at blive for berøringsangste.«

Cardi B fortalte i et klip fra en Instagram Live, der blev optaget for tre år siden, at hun har bedøvet og bestjålet flere mænd. Det var, før hun blev en megastjerne.

Burde Roskilde Festival aflyse Cardi B?

Efter hun blev verdens største kvindelige rapper, dukkede klippet op igen, og så stod hun med et forklaringsproblem. Derfor valgte hun at tage afstand til sin fortid på Instagram:

'Mange kunstnere forherliger mord, vold, narkotika og røveri, men det har aldrig været min stil. Jeg har aldrig fortalt om mine handlinger i min musik, for det er handlinger, som jeg slet ikke er stolt af.'

Anders Wahren mener heller ikke, at det er festivalens opgave at gå ind og gøre sig til dommer over kunstneres fortid og straffe dem for deres tidligere handlinger.

»Det er ikke op til os at give en ekstra straf til kunstnere, som har været kriminelle. Dem, der har afsonet deres straf, er som udgangspunkt velkomne til at optræde på Roskilde Festival,« siger han og forklarer, hvor grænserne går:

»Jeg kan ikke forestille mig, vi ville booke nogen, der er hadske eller fjendske over for bestemte befolkningsgrupper eller spreder budskaber om at undertrykke andre.«

Festivalen vil heller ikke booke kunstnere, der har en verserende sag kørende, der strider mod Roskilde Festivals værdier.

Anders Wahren understreger også, at det ikke ville gøre nogen forskel, hvis det havde været en mand, der havde stået i samme situation.

Cardi B blev i 2019 den første kvinde til at vinde en Grammy for bedste rapalbum. Hun deler pladsen som hovednavn på årets Roskilde Festival med troubaduren Bob Dylan.