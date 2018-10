Hvis du skal på Roskilde Festival næste år, får du muligheden for at se det britiske rockband The Cure på scenen.

'De har tilmed selv bedt om at få lov til spille årets sidste koncert på Orange Scene lørdag aften, så de har mulighed for at levere et ekstraordinært og uforglemmeligt maraton-show.'

Sådan lyder det fra Thomas Wahrén, der er Roskilde Festivals programchef, i en pressemeddelelse onsdag, hvori det er blevet afsløret, at The Cure spiller den allersidste koncert på Orange Scene.

'The Cure er på alle måder det oplagte navn til at afslutte næste års festival. De kan trække på et bugnende bagkatalog af hit og højtelskede klassikere fra de seneste 40 år, og deres særligt tætte forhold til Roskilde Festivals publikum skal nok skabe en helt speciel og rørende stemning,' siger Thomas Wahrén.

ARKIVFOTO af The Cure. Foto: Ronaldo Schemidt Vis mere ARKIVFOTO af The Cure. Foto: Ronaldo Schemidt

Det er ikke første gang, at rockbandet - der har Robert Smith i front - lægger vejen forbi Roskilde Festival.

Faktisk gæstede de allerede festivalen tilbage i 1985, og siden har de været at se på scenen fire gange. Næste år bliver dermed sjette gang, de er at finde på plakaten.

The Cure blev dannet i London-forstaden Crawley for over 40 år siden og er siden blevet kendt for hit som 'Just Like Heaven', 'Friday I'm in Love', 'In Between Days', 'A Forest' og 'Lullaby'.

Nyheden kommer en uge efter, at Roskilde Festival løftede sløret for de første 12 kunstnere til næste års festival.

Skal du se The Cure på Roskilde Festival næste år?

Én af dem, der indtager scenegulvet under den orange teltdug til sommer, er den amerikanske hiphopmusiker Travis Scott.

Foruden The Cure og Travis Scott lægger også Scarlet Pleasure og Testament vejen forbi sammen med finske Alma, britiske Blawan, colombianske Ghetto Kumbé og britiske Rival Consoles.

Amerikanske Full of Hell & The Body, amerikanske Julia Holter, ecuadorianske Nicola Cruz, britiske Tirzah og amerikanske Parquet Courts er også blandt kunstnerne, som Roskilde Festival har på programmet i 2019.

Roskilde Festival finder sted over otte dage fra lørdag 29. juni til lørdag 6. juli 2019.