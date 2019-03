Onsdag morgen har Roskilde Festival afsløret de sidste hovednavne for sommerens festival.

Der er tale om navne som Vampire Weekend, Janelle Monáe og Noel Gallagher's High Flying Birds,

Sammenlagt er der kommet 67 tilføjelser til programmet siden festivalen sidst pippede for et par dage siden.

Blandt hovednavnene, som i forvejen var kendt, er Bob Dylan, Mø, Cardi B, The Cure, Robyn og Travis Scott.

It's time. Our line-up is ready. 67 new acts have been added to the #RF19 poster.



Dive into the line-up on https://t.co/3gxJHOeEu6 pic.twitter.com/BUuCbNz6OF — Roskilde Festival (@orangefeeling) March 27, 2019

Indiebandet Vampire Weekend besøgte Roskilde Festival i 2010, og de er i år aktuelle med deres fjerde af slagsen - Father of the Bride.

Janelle Monáe bevæger sig i et fantastisk mix af soul, funk og pop. Hun har tre album og gør sig også som skuespiller.

Noel Gallagher's High Flying Birds har den tidligere Oasis-forsanger Noel Gallagher i front. De optrådte sidst på festivalen for fire år siden.

Roskilde Festival åbner for festivalpladsen onsdag 3. juli til lørdag 6. juli. Og der vil som altid være opvarmningi - i år fra lørdag 29. juni.

Opdateres...