Det bliver den unge sanger Lil Nas X, der kommer til at toppe plakaten, når dette års Roskilde Festival går i gang.

Det skriver festivalen i en pressemeddelelse.

Den 23-årige musiker er nok mest kendt for hittet 'Old Town Road', som han lavede sammen med Billy Ray Cyrus og som i den grad toppede hitlisterne ved sin udgivelse i i 2019.

Siden har Lil Nas X fortsat sin succes.

Ud over musikalsk anerkendelse er han også blevet hyldet for at springe ud som homoseksuel og integrere queer-kultur i sin optræden.

Lil Nas X er dog ikke den eneste, der er blevet præsenteret tirsdag.

Også den spanske sanger Rosalía skal optræde, og det samme skal Central Cee fra Storbritannien.

Roskilde Festival har allerede afsløret, at Tobias Rahim skal spille på Orange Scene.

Festivalen går i gang 24. juni til 1. juli.

En billet til dette års festival står til 2400 kroner.