Rock giganterne Rolling Stones har efterhånden mange årtier på bagen, og nu lægger forsanger Mick Jagger sig syg lige før bandets nordamerikanske turné.

»Jeg hader at skuffe mine fans, og jeg er ked af at udskyde turen, men jeg ser frem til at komme tilbage på scenen, så snart jeg kan«.

Det siger Mick Jagger, mens bandets publicist fortæller, at den 75-årige sanger har fået strenge ordrer af sine læger på ikke at tage på tur, før han har modtaget behandling.

Det skriver mediet Rolling Stone.

På trods af den ærgerlige nyhed, så forventer lægerne, at Jagger bliver helt rask igen, og at han snart er i stand til at vende tilbage til scenen med sine bandkammerater.

Bandet og dets talsmand vil ikke uddybe udmeldingen om den aldrende sangers helbred.

Det er i alt 17 koncerter, der strækker sig fra showet i Miami den 20. april til den 29. juli, hvor bandet skulle have spillet i Canada til Burl’s Creek Event Grounds.

Fans er blevet opfordret til at gemme billetterne, da de vil være gyldige, når der kommer nye datoer til aflyste shows.