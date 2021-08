Det verdenskendte rockband The Rolling Stones har mistet sin mangeårige trommeslager Charlie Watts.

Han er død i en alder af 80 år.

Det bekræfter trommeslagerens agent over for en række internationale nyhedsbureauer.

Charlie Watts har været et medlem af verdens måske bedst kendte rockband siden 1963, hvor han mødte Mick Jagger, Brian Jones og Keith Richards.

I årene siden voksede gruppen sig enorm.

Og Charlie Watts har sammen med Mick Jagger og Keith Richards siden været den faste bestanddel af bandet, der har besøgt Danmark adskillige gange.

Charlie Watts skal sammen med gruppen med hits som 'Angie', 'Start me up', 'Satisfaction', 'Wild horses', 'Sympathy for the devil', 'Honky tonk women', 'Gimme shelter', 'She's a rainbow', 'Paint it black' og mange andre have været med til at sælge over 200 millioner plader på verdensplan.

I 2006 blev Charlie Watts optaget i Modern Drummer Hall of Fame og er blevet beskrevet som den bedste 'rock-trommeslager nogensinde' af den kendte musikanmelder Robert Christgrau.

Rolling Stone Magazine havde i 2016 listet Charlie Watts som den 12. bedste trommeslager nogensinde.

The Rolling Stones har i løbet af efteråret en stort planlagt USA-turné planlagt. Den havde Charlie Watts allerede trukket sig fra, da hjerteproblemer havde tvunget ham til en operation.

Charlie Watts døde tirsdag på et hospital i London omgivet af sin familie.

»Charlie var en elsket ægtemand, far og bedstefar, og som medlem af The Rolling Stones også en af de største trommeslagere i sin generation,« meddeler agenten.