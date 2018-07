Den 77-årige sanger siger, at han end ikke vil gå i tunnellen mellem banerne på Wimbledon af frygt for at blive beskyldt for at være for tæt på omklædningsrummene.

Det sker i det første interivew efter at sangeren onsdag vandt en sag ved den britiske højesteret over BBC.

Tv-stationen transmitterede en ransagning af hans hjem på tv tilbage i 2014, hvor politiet havde ham i søgelyset for i fortiden at have stået bag overgreb på børn. BBC skal nu betale lidt over 1,7 millioner kroner i erstatning for den krænkelse, han blev udsat for, som højesteret i sin afgørelse betegnede som 'sensationsagtig'.

Efter afgørelsen græd Cliff Richard af glæde, og var ikke i stand til at sætte ord på sine følelser.

»Det var meget svært, og mine øjne stod i vand. Det var meget mere emotionelt end jeg troede,« siger han.

»Jeg vil slet ikke nærme mig børn. Hvorfor? Jeg har krammet folks børnebørn hele mit liv, men efter det her... Jeg kan allerede mærke, hvordan jeg prøver at undgå kontakt, når jeg får taget billeder,« siger han i interviewet med den britiske tv-station ITV.

I de første to år efter ransagningen sov han kun to timer om natten - og beskyldningerne fyldte alt for ham. I første omgang lød det fra BBC, at de ikke ville navngive ham, da det er imod stationens etiske retningslinjer at afsløre identiteten på personer, der ikke er dømt - men alligevel endte stationen med at afsløre, at der var tale om Cliff Richard.

Sidste punktum er i øvrigt ikke sat i retsopgøret. BBC meddelte onsdag, at man anker sagen.

»Dommen skaber en ny retspraksis og repræsenterer et skifte i synet på pressefriheden og journalisters mulighed for at rapportere om politiets efterforskninger. Det berører ikke kun BBC, men alle medier,« lød det fra BBCs nyhedsdirektør, Fran Unsworth.