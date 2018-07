‪I love how @michaelbuble drops the mic and gives away his jacket in the pouring rain

»Der er gået to år siden jeg sidst var på scenen, og som ethvert andet menneske har jeg selvfølgelig været bekymret for, om det, jeg engang havde, var forsuvndet. Men efter to sange har jeg det bedre end nogensinde,« sagde han og kæmpede med at holde tårerne tilbage.

Tidligere har han ikke lagt skjul på, at han ikke vidste, om han nogensinde ville komme tilbage på scenen.

»Jeg ved ikke, om det er regnen, eller Frank Sinatra der græder nu,« sagde den 42-årige sanger og sangskriver.

I et interview med London-avisen Evening Standard fortæller Michael Bublé, at sønnen i dag har det 'perfekt' efter at have fået fjernet en tumor i leveren.

»Hvad vi har været igennem var forbandet brutalt,« siger han til avisen.

Under koncerten var publikum lige blevet udsat for en regnbyge af den ekstremt gennemvædende, typiske britiske slags, hvilket han jokede med.

»Det er præcis sådan, jeg har haft det mentalt. Jeg tager ikke røven på jer her,« sagde han.

Michael Bublé skal senere i år være far for tredje gang - denne gang til en lille pige.