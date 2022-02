Den amerikanske guitarist, sanger og musiker Mark Lanegan er død i en alder af 57 år. Det skete i hans hjem i den irske by Killarney.

Det oplyser familien på Twitter.

Lanegan var forsanger i grungebandet Screaming Trees fra 1984 til 2000, og han har samarbejdet med bandet Queens of the Stone Age ad flere omgange.

De senere år har han lavet en række velanmeldte album som solist. Hans seneste pladeudgivelse er albummet 'Straight Songs of Sorrow' fra maj 2020.

Han har også besøgt Danmark flere gange de seneste 10 år, senest i 2019.

Det fremgår ikke, hvad Mark Lanegan er død af.

Mark Lanegan har tidligere fortalt åbent om lange perioder af sit liv i misbrug, senest i biografien ’Sing Backwards and Weep’ fra 2020.

Han efterlader sig konen Shelley.

Our beloved friend Mark Lanegan passed away this morning at his home in Killarney, Ireland. A beloved singer, songwriter, author and musician he was 57 and is survived by his wife Shelley. No other information is available at this time. We ask Please respect the family privacy — mark lanegan (@marklanegan) February 22, 2022

/ritzau/