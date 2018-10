I 1973 besøgte David Coverdale for første gang København som Deep Purples nye forsanger. Og det var en koncert, der nær havde taget livet af ham.

»Jeg var ved at dø af skræk. Og på mange måder følte jeg slet ikke, at jeg kunne hamle op med erfarne bandkammerater som Ritchie Blackmore, Ian Paice og Jon Lord,« siger Coverdale i et nyt interview med bladet Classic Rock.

Sangstemmen var der ikke noget i vejen med. Men det var band-kammeraternes opførsel på scenen, der gav Coverdale mindreværdskomplekser.

»Ritchie smadrede sin guitar. Ian høvlede sine trommer. Og Jon kastede rundt med sine tangeninstrumenter. Og der stod jegmed min mikrofon foran det danske publikum.«

»Jeg synes selvfølgelig også, at jeg skulle ødelægge et eller andet. Men det havde jeg sgu ikke råd til. Endelig tog jeg min ring, der havde kostet sådan cirka 60 kroner. Jeg smed den på scenegulvet og trampede på den. Det var mit stolte bidrag til bandets vilde opførsel,« siger David Coverdale med et grin.

Fem måneder før den københavnske koncert, havde Ian Gillan og Roger Glover forladt bandet, der dengang ligesom nu er bedst kendt for sangen 'Smoke on the Water'. Som hhv sanger og bassist havde David Coverdale og Glenn Hughes taget deres pladser i bandet.

Og allerede før bandets første album med den nye besætning 'Burn' blev udsendt, blev det nye personale afprøvet foran et spændt dansk publikum. Og bortset fra Coverdales antiklamatiske ring-tramperi gik det angiveligt ret godt.

»Jeg trådte frem til mikrofonen og råbte 'are you ready'. Svaret kom i form af et gigantisk brøl fra publikum. Og så vidste jeg, at det ville gå godt,« husker David Coverdale.

I dag er både Ian Gillan og Roger Glover tilbage i Deep Purple. Og bandet er i gang med sin angiveligt sidste turné.

Sideløbende er David Coverdale snart klar med et nyt album fra sit eget band Whitesnake.

Ritche Blackmore optræder under navnet 'Blackmore's Night' sammen med sin kone Candice Knight. Deep Purples legendariske tangenspillerJon Lord døde i 2012.