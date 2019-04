Du kan komme til at vente længe, hvis du håber på en gendannelse af super-bandet Genesis. Men gruppens musik kommer alligevel snart til Danmark.

»Jeg har forsøgt flere gange. Men indtil videre er alle mine forsøg blevet afvist. Ikke socialt. Vi ses og taler allesammen med hinanden. Men vi spiller ikke sammen - endnu. Når jeg bringer en genforening på bane, bliver der altid stille i lokalet.«

Sådan fortæller den 69-årige guitarist og sanger Steve Hackett, der 16., 18. og 19. maj giver koncerter i hhv. København, Odense og Aarhus.

Hackett var fra 1970 til 1977 fast medlem af Genesis. Og han var med til at skabe vigtige Genesis-værker som 'The Lamb Lies Down on Broadway', 'Wind and Wurthering' og 'Selling England by the Pound'.

Genesis' Steve Hackett giver tre danske koncerter 16., 18., og 19. maj. Setlisten består primært af Genesis-sange. Foto: VALERY HACHE - AFP Vis mere Genesis' Steve Hackett giver tre danske koncerter 16., 18., og 19. maj. Setlisten består primært af Genesis-sange. Foto: VALERY HACHE - AFP

Til koncerterne i Danmark vil sidstnævnte album blive opført i sin fulde længde. Og publikum vil også få smagsprøver på andre Genesis-klassikere samt uddrag fra Steve Hacketts omfattende solokatalog.

Den seneste Genesis-genforening fandt sted i 2005, hvor Phil Collins og kompagni bl.a. gav en udsolgt koncert på Gentofte Stadion. Og Steve Hackett er ikke den eneste, der går med drømme om endnu en genforening.

Således sagde Phil Collins fornylig til bladet Rolling Stone:

»Vi er stadig rimeligt tæt på hinanden. Problemet er selvfølgelig, at mit helbred ikke tillader, at jeg spiller trommer. Men hvis min søn Nic overtog jobbet, tror jeg absolut, at det vil være en mulighed.«

Phil Collins er ligesom Steve Hacket åben for endnu en Genesis-genforening, hvis hans søn Nic kan overtager trommejobbet. Collins seniors helbred forhindrer trommespil men stemmen er stadig i topform. Foto: CARL DE SOUZA - AFP Vis mere Phil Collins er ligesom Steve Hacket åben for endnu en Genesis-genforening, hvis hans søn Nic kan overtager trommejobbet. Collins seniors helbred forhindrer trommespil men stemmen er stadig i topform. Foto: CARL DE SOUZA - AFP

Problemet er ifølge Steve Hackett, at der pt. ikke findes en gruppe ved navn Genesis. Alle er optaget af diverse solo-projekter.

Phil Collins, der lider af en alvorlig nervesygdom, har bl.a. travlt med en stribe koncerter under den humoristiske titel 'Still Not Dead Yet'. Mike Rutherford turnerer med sit band Mike and the Mechanics, og Peter Gabriel er angiveligt ved at indspille endnu et album.

Siden midten af 1970'erne har Steve Hackett udsendt 15 soloalbum. Det seneste, 'The Edge of Light', udkom i år. Og selvom han således ikke mangler nye sange, så er Steve Hackett aldrig bange for at gå tilbage og hylde de gamle Genesis-sange.

»Jeg synes, at de gamle album fortjener at blive hyldet live. Og jeg finder stadig mange nye vinkler og detaljer, som jeg kan bruge til at gøre materialet aktuelt. Genesis' stil var grænseløs. Alt var tilladt. Og derfor bliver sangene aldrig forældede,« siger Steve Hackett til B.T.