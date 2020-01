Det var en uventet gave fra Def Leppard-forsanger Joe Elliott, der fik Queens superguitarist Brian May ud af 'det mørke hul'.

Via Instagram afslørede den 72-årige stjernemusiker i denne uge, at han havde tilbragt det mest af sin jul i en dyb depression.

Og samtidig takkede Brian May sin gode ven Joe Elliott for et maleri, der forestillede af deres fælles idol, Jimi Hendrix.

»Den gave minder mig om, at jeg altid skal række ud efter stjernerne. Tak til Joe for den store inspiration og hjælp,« skriver Brian May på Instagram.

Det var en gave fra Def Leppard-forsangeren Joe Elliott. der var med til at løfte Brian Mays depression. Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere Det var en gave fra Def Leppard-forsangeren Joe Elliott. der var med til at løfte Brian Mays depression. Foto: Sonny Munk Carlsen

Brian May sammen med sin kone Anita Dobson. Foto: ROBYN BECK - AFP Vis mere Brian May sammen med sin kone Anita Dobson. Foto: ROBYN BECK - AFP

Ifølge bladet Classic Rock har Brian May i hele sit voksenliv lidt af perioder af alvorlig depression.

Trods sin relativt høje alder og selvom Queen mistede deres legendariske forsanger Freddie Mercury helt tilbage i 1991, er Brian Mays band med den unge forsanger Adam Lambert stadig ét af koldens bedst-sælgende og mest populære musiknavne.

I 2018 og 2019 stod Brian May og resten af Queen bag hhv den mest sete biograffilm og den bedst-sælgende dvd, 'Bohemian Rhapsody'. Så umiddelbart er der ikke noget at være 'ked af'.

Men som bekendt har den dybe depression ikke noget med de ydre faktorer at gøre. Depressionen kommer indefra. Og på Instagram skriver Brian May bl.a.:

Her ses Brian May sammen med Queens nyeste forsanger, Adam Lambert. Foto: EDUARDO MUNOZ Vis mere Her ses Brian May sammen med Queens nyeste forsanger, Adam Lambert. Foto: EDUARDO MUNOZ

Queen i storhedstiden. Freddie Mercury er nummer tre fra venstre. Foto: NF Vis mere Queen i storhedstiden. Freddie Mercury er nummer tre fra venstre. Foto: NF

»Burde jeg være taknemmelig for alt det, jeg har i mit liv og derfor IKKE deprimeret, selvfølgelig. Er der en logisk forklaring, overhovedet ikke.«

»Der er noget med denne tid af året, der nærmest lammer mig. Depression, håbløshed og frygt. Jeg føler mig opslugt. Alle de gode ting gør ingen forskel, når man kigger op og ser, at alle farverne er forsvundet fra ens verden.«

Nu ser Brian May efter eget udsagn frem til at ryste depressionen af sig. Og sammen med Adam Lambert, trommeslageren Roger Tyler og resten af Queen kan han se frem et travlt år på landevejen.

1. juli optræder Brian May og Queen Royal Arena i København, som sidste stop på en Europa-turné med i alt 16 koncerter.