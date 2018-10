Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo ved godt, det er helt forkert, når han skriver, at Kim Larsen var 'ligegyldig stort set uafbrudt' i de seneste 32 år. Det forklarer den kendte danske rock- og kulturjournalist og forfatter, Jan Have Eriksen.

»Det er en bevidst provokation fra Thomas Treos side. Han ved godt, at det ikke er rigtigt,« siger Jan Have Eriksen.

Thomas Treo har skrevet en kommentar i Ekstra Bladet, hvor han skriver, at Kim Larsen 'var til glemmebogen', at hans valg af backingbandsene Bellami og Kjukken var uambitiøse, og at Larsens musik var gået i selvsving.

Kommentaren har skabt en decideret shitstorm, der er rettet mod Ekstra Bladets ofte meget kritiske anmelder.

»Jeg er helt uenig med Thomas Treo. Larsen var bestemt ikke blevet irrelevant,« siger Jan Have Eriksen, som forklarer, at han selv anmeldte Kim Larsens koncert, da han spillede i Tivoli i juli måned.

»Det var en varm og fremragende oplevelse. Bandet var godt og Kim Larsen selv var usædvanligt veloplagt,« siger Jan Have Eriksen, som påpeger, at Kim Larsen på dette tidspunkt godt vidste, hvor det bar henad med hans sygdom.

»Man kan ikke udelukke, at han netop ønskede at give den gas af den grund,« siger han.

Jan Have Eriksen mener også, at der stadig var god grund til at købe Kim Larsens plader.

Jan Have Eriksen, rock- og kulturjournalist. Foto: Bax Lindhardt

»Sidste år udgav han albummet 'Øst for Vesterled,' som jeg mener er det bedste, som han har udgivet siden albummet '7-9-13', fra 2003,« siger Jan Have Eriksen.

ER det noget rigtigt i det, som Treo siger, når han forklarer, at han var bedst i sine unge dage under Gasolin-perioden?

»Gasolin satte en helt ny standard for hele den danske rockscene, som man faktisk dårligt kan sige fandtes overhovedet inden dem. De skabte den scene med Larsen i spidsen. Der havde han jo en enorm betydning.«.

»Men siden da, så har han udviklet sig Danmarks største folkekunstner. Formodentlig i hele historien. Han var jo alt muligt lagt sammen. Elvis, Dirch Passer, Benny Andersen og flere endnu,« siger Jan Have Eriksen.

Kim Larsen hyldes søndag aften med en stor mindekoncert på Rådhuspladsen.