Billetterne blev revet væk i før-salg under det ellers ukendte amerikanske rockband Threatins turné i Europa. Det var i hvert fald, hvad bandet fortalte spillestederne.

Bandet fra Los Angeles kunne også fremvise en imponerende fanbase på Facebook, så derfor blev både spillesteder og opvarmingsbands mildest talt overraskede, da koncerterne gik i gang.

For der kom praktisk talt ingen tilskuere.

»Hvad skete der med de 291 før-salgs billetter, jeres agent havde sagt, I havde solgt? TRE MENNESKER dukkede op,« skrev spillestedet The Underwold fra London på Threatins Facebookside.

Historien gentog sig flere andre steder, herunder på spillestederne Trillians i Newcastle og The Exchange i Bristol. Efterhånden begyndte folk at spørge sig selv, hvorfor i alverden Threatin er rejst over Atlanten for at spille for tomme huse?

Nu har Threatins forsanger og frontfigur Jered Threatin afsløret, at det hele var et stort mediestunt. Eller fupnummer, om man vil.

'Hvad er fake news? Jeg gjorde et tomt rum til en international nyhed. Hvis du læser dette, er du en del af illusionen,' skriver han på det imaginære bands Facebook-side.

Efter at det kom frem i lyset, at der var tale om et falsk publikum, har Threatin aflyst resten af deres Europa-tour, herunder koncerter i Frankrig, Italien og Tyskland. Det skriver Politiken og flere internationale medier, herunder AV News.

Både spillestederne og de bands, der var hyret til at varme op for Threatin er rasende over at være blevet holdt for nar.

»Stuntet handler kun om at malke spillesteder for penge tid, som kunne være blevet brugt meget bedre på rigtige kunstnere. Den slags folk fortjener at blive sat under spotlys, så alle kan se, hvem de virkelig er. Eller ikke er,« udtaler bandet Kamino, som varmede op for en tom sal før Threatin gik på scenen på The Exchange i Bristol, ifølge Politiken.

Størstedelen af indholdet på Threatins hjemmeside - hvor man tidligere kunne læse at bandet havde turneret rundt i USA - og Facebook-side er også blevet fjernet.

De over 38.000 likes, bandet havde på de sociale medier mistænkes at være blevet købt.