Rock-stjernen Spencer Davis er gået bort i en alder af 81 år.

Stjernen er kendt for store hits som 'Keep on running' og 'Gimme some lovin', som han sammen med sit band The Spencer Davis Group' står bag. Det skriver CNN.

'The Spencer Davis group' blev grundlagt i 1963, og deres sange har været med på adskillige soundtracks til storfilm.

Eksempelvis film som 'Notting Hill', 'The Blues Brothers' og 'Top Gun'.

En af hans tidligere bandkollegaer Steve Winwood har sendt en officiel melding ud, efter det er kommet frem, at Davis er gået bort.

'Han var helt klart en mand med vision og en af pionererne i den britiske invasion af Amerika i 1960'erne,' lyder det i meddelelsen.

Spencer Davis døde på hospitale, efter han blev behandlet for lungebetændelse.

Efter sin berømmelse flyttede Spencer Davis til USA, hvor han foruden at spille Blues-musik arbejdede på forskellige pladeselskaber.

Her kom han til at arbejde med andre store stjerner som eksempelvis Bob Marley og Robert Palmer.

Musikeren med den imponerende karriere bag sig blev oprindeligt født i Wales.

Bandet 'The Spencer Davis Group' bestod foruden den nu afdøde frontmand af medlemmerne Pete York, brødrene Muff og Steve Winwood.