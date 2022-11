Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den legendariske og prisvindende sangerinde Roberta Flack har fået konstateret sygdommen ALS.

Derfor kan hun ikke længere synge.

Og derfor er hun nødsaget til at indstille sangkarrieren, der begyndte i 1969.

Roberta Flack står bag udødelige klassikere, som 'Killing me Softly With His Song' og den smukke 'The First Time Ever I Saw Your Face'.

»Sygdommen har gjort det umuligt at synge og svært at tale,« siger Roberta Flacks manager, Suzanne Koga, ifølge NBC News.

Hun planlægger dog, ifølge hendes manager, at forblive aktiv på andre måder, selvom sangkarrieren ikke kan fortsætte. For eksempel gennem Roberta Flacks fond, lyder det.

ALS, amyotrofisk lateral sklerose, er ifølge sundhed.dk en sygdom, som rammer de motoriske nerveceller i hjerne, hjernestamme og rygmarv.

Her kan man læse, at symptomerne er tiltagende muskelsvind med svaghed i arme og ben, samt synke- og talebesvær.

Sygdommen er uhelbredelig og tog, for eksempel, også livet af Troels Kløvedal herhjemme.

Roberta Flack blev i 1974 den første kunstner nogensinde, der vandt to grammyer i træk for 'årets sang'. I 1973 vandt hun for 'The First Time Ever I Saw Your Face' og året efter for 'Killing Me Softly with His Song'.

Om bare få dage har en dokumentar om sangerinden præmiere på USA's største dokumentarfestival, DOCNYC.