Efter en årrække med problemer er det lykkedes de tidligere bandmedlemmer Robbie Williams og Gary Barlow at slutte fred.

Så meget, at de to i dag laver nye projekter sammen, afslører Robbie Williams på den engelske radiokanal Heart.

Indestængt vrede og hårde ord har de to musikere lagt bag sig, og nu arbejder de på musik sammen.

Bølgerne gik ellers højt, da de to tidligere Take That-medlemmer havde det værst med hinanden.

Gary Barlow indrømmer, at han så misundeligt til, da Robbie Williams solokarriere tog til. (Arkivfoto). Foto: JUSTIN TALLIS

»Mine problemer har altid været med Gary. Det var altid Gary. Jeg ønskede bare at knuse ham. Jeg ønskede at destruere mindet om bandet - og jeg kunne ikke slippe det igen,« har Williams udtalt i dokumentaren 'Take That: Look Back, Don’t Stare' fra 2010.

Gary Barlow var ifølge Robbie Wiliiams kontrollerende, og det var ikke meget, Williams, der var yngste medlem, havde mulighed for at påvirke musikken, har han tidligere fortalt.

Derfor forlod han bandet efter seks år og startede en solokarriere, som var meget succesfuld. I modsætning til den solokarriere som Gary Barlow kastede sig ud i.

»Det var hårdt at se Rob være længere og længere ude i horisonten, og det virkede bare til, at jeg gik ti skridt tilbage,« indrømmer han i samme dokumentar.

Mark Owen, Gary Barlow og Howard Donald udgør i dag det populære boyband Take That. Foto: FABRIZIO BENSCH

Nu er stridsøksen dog begravet, og Robbie Williams, der for nyligt sang med ved en Take That-koncert over internetforbindelse - sammen hver for sig - siger, at arbejdet har været i gang i et stykke tid nu.

»Jeg har også skrevet nogle sange med Gary Barlow de sidste par uger,« lyder det fra den 46-årige stjerne, som uddyber:

»Ja, så vi vil ride sammen igen, mig og mine brødre. Jeg ved ikke, hvornår det bliver, men vi vil ride igen.«

Robbie Williams afslører, at de sange, der bliver skrevet nu, er mere modne, end det han tidligere har lavet.

Williams var med i Take That fra 1989 til 1995. Bandet gik oprindeligt i opløsning i 1996, men er i dag gendannet med de tre medlemmer Howard Donald, Gary Barlow og Mark Owens. Jason Orange var tidligere med i truppen, men forlod bandet i 2013.