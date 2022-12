Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tinderbox har lige annonceret Red Hot Chili Peppers på deres festival i Odense.

Nu løfter Heartland Festival i fynske Kværndrup sløret for deres store sællert: Robbie Williams.

»Vi er meget stolte over at byde velkommen til et vaskeægte stadionnavn på Heartland til sommer,« siger direktør og musikchef Ulrik Ørum-Petersen i en pressemeddelelse.

I anledningen af sit 25 års jubilæumsalbum XXV har den britiske popstjerne nemlig planlagt en stor europæisk turné.

Og lørdag 10. juni 2023 lander verdensstjernen så altså i slotsparken ved Egeskov Slot.

Her skal han spille på Heartland Festivals store Greenfield Scene.

Udover Robbie Williams gæster også navne som Sting, Fatboy Slim, The Minds of 99, og ikke mindst Nik & Jay festivalen, der afholdes fra torsdag d. 8. juni til lørdag d. 10. juni.