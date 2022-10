Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter at have aflyst to koncerter i sidste øjeblik i weekenden på sin nordamerikanske turné, har beatles-trommeslageren meldt ud, at han er smittet med corona.

Det skriver BBC.

Koncerterne i Saskatchewan, Alberta og British Columbia er allerede blevet aflyst, men der er endnu ikke meldt noget ud om de kommende koncerter i USA og Mexico.

Den 82-årige Ringo Starr hviler sig hjemme og håber på at kunne genoptage sin turné, fortæller hans talsperson.

Vedkommende understreger også, at fans vil blive underrettet, hvis der er ændringer.

Ringo Starr fortalte sidste år, at han sjældent gik udenfor i pandemiens tidlige dage for at undgå at blive smittet med sygdommen.

»Siden sidste marts har jeg kun gået udenfor mit hus seks gange,« fortalte han til USA Today sidste år.

Men siden 2021 hvor Ringo Starr var blevet vaccineret mod corona, har han spillet 25 koncerter.