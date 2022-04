Endnu har hverken Rihanna eller A$AP Rocky kommenteret rygterne om deres påståede brud.

Men i weekenden viste de sig sammen under en ferie på Barbados – og det er stort set lige så godt som et dementi.

Det mener i hvert fald Pagesix, der med reference til en af Rihannas tidligere hits skriver:

»De har stadig ‘love on the brain’.«