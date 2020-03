Lykken er i den grad stor i disse dage hos den danske sangerinde Fallulah og manden Thomas Holm.

For den 23. marts blev de to forældre til tvillingepiger.

Det afslører Fallulah - der har det borgerlige navn Maria Apetri - på sin Instagram-profil. Her løfter hun også sløret for, hvilke navne de to piger har fået.

'23/03/2020 - Evi & Augusta' skriver den danske sanger i opslaget, hvor hun viser de to små frem til resten af verden.

Vis dette opslag på Instagram 23/03/2020 - Evi & Augusta #hejsøster #twinbabies #identicaltwins #outofoffice ~ ~ (Bedding gift from @finenord ) Et opslag delt af Fallulah (@fallulah) den 31. Mar, 2020 kl. 7.45 PDT

Det var tilbage i oktober, at hun afslørede, at hun og manden ventede barn igen. Eller - børn, som det var tilfældet denne gang.

'Jeg arbejder på mere end bare ny musik. Vi venter tvillinger,' skrev Fallulah på det sociale medie, hvor hun viste den voksende mave frem.

Den 35-årige sangerinde har sammen med Thomas Holm i forvejen datteren Gloria. Hun kom til verden i 2016, og dengang ønskede parret ikke at vide, hvilket køn de fik.

Da de fik nyheden om, at Gloria skulle være storesøster - ikke blot til en men til to - reagerede parret lidt forskelligt.

For mens Fallulah begyndte at grine helt vildt, var mandens reaktion en lidt anden.

»Thomas var lidt i chok. Det er ikke lige det, man forventer. Men min mormor er tvilling, så jeg har altid haft sådan en 'det kunne jo godt være'. Men det her er ikke genetisk, for de er enæggede. Så det er helt tilfældigt, at ægget har delt sig. Det er ret vildt, at ægget har tænkt: Vi skal være to. Jeg laver lige en makker,« fortalte hun til magasinet 'Vores Børn'.

Fallulah blev for alvor kendt i den brede offentlighed, da hendes nummer 'Out of It' var temasang til den populære DR-serie 'Lykke' fra 2011.

Hun annoncerede i efteråret, at hun på ubestemt tid ville stoppe med at give koncerter, når hun var færdig med den efterårsturné, der ventede. I stedet var planen at arrangere festivaler, skrive sange, holde foredrag og selvfølgelig forberede sig på familieforøgelsen.