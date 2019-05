Bliver den afholdt, eller bliver den ikke afholdt?

Der er i disse dage fuldkommen forvirring omkring den legendariske musikfestival Woodstock, der til sommer efter planen vender tilbage for at fejre, at det er 50 år siden, den første gang fandt sted på en mark i New York.

Det skriver flere amerikanske medier som Billboard og New York Times.

I en udtalelse mandag oplyste hovedinvestoren bag festivalen - Dentsu Aegis Network - nemlig, at man havde trukket sig, og at festivalen, hvor blandt andre rapperen Jay-Z og sangerinden Miley Cyrus skulle optræde til august, var blevet aflyst:

'På trods af vores massive investering af tid, indsats og engagement mener vi ikke, at produktionen af festivalen kan blive udført som en begivenhed, der er værdig til at bære Woodstock-navnet, mens den også kan sikre både sundheden og sikkerheden for artisterne, partnerne og deltagerne,' lød det i udtalelsen, som fortsatte:

'Som et resultat heraf, og efter omhyggelig overvejelse har Dentsu Aegis Network besluttet at aflyse festivalen.'

Men.

Den udmelding er arrangøren af jubilæumsfestivalen dog langt fra enig i:

'Vi er forpligtet til at sikre, at 50-årsdagen for Woodstock er markeret med en festival, der lever op til dets ikoniske navn og sted i amerikansk historie og kultur. Selvom vores finansielle partner har trukket sig, vil vi selvfølgelig fortsætte med planlægningen af festivalen, og vi har til hensigt at bringe nye partnere ind,' lød det i en udtalelse fra arrangøren 'Woodstock 50'.

I en anden udtalelse fortalte en af hovedarrangørerne Michael Lang - der også var medstifter af den første festival tilbage i 1969 - ligeledes, at festivalen vil blive afholdt som planlagt:

»Det er én ting selv at beslutte, at man vil videre, men det er noget helt andet at forsøge at lukke døren i for os. Woodstock har aldrig tilhørt Dentsu, så de har ingen ret til at aflyse den. Woodstock tilhører folket, og det vil den altid gøre,« sagde han.

Ifølge Billboard er flere af de artister, der var blevet booket til festivalen, dog med Dentsu Aegis Networks afgang ikke længere forpligtet til at optræde. Så hvad det hele ender med, må tiden vise.