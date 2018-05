Hvis man var barn eller ung i 90’erne, kan man næppe se sig fri fra på et eller andet tidspunkt at have rykket hofterne til eller som minimum nynnet med på hits som ‘Everybody’, ‘I want it that way’ og ‘As long as you love me’.

Backstreet Boys var blandt de største på musikscenen i det ikoniske årti, og i de seneste år har boybandet fra tid til anden forsøgt at genskabe succesen. Nu er Nick, AJ, Howie, Kevin og Brian så tilbage med et helt nyt potentielt hit med tilhørende musikvideo.

‘Don’t go breaking my heart’ hedder den spritnye single. Den leder tankerne tilbage til de glade 90’ere, men lyder samtidig som noget, der rent faktisk er blevet udgivet i 2018.

I musikvideoen viser de fem drenge fra Florida desuden, at de - på trods af, at de alle har rundet de 40 år - stadig kan fyre fede dansemoves af, hvilket var noget af det, de også var kendt for, da de slog igennem.

Backstreet's back! Fra venstre: AJ McLean, Kevin Richardson, Nick Carter, Howie D og Brian Littrell. 2. april 2017 i Las Vegas. Foto: Tommaso Boddi Backstreet's back! Fra venstre: AJ McLean, Kevin Richardson, Nick Carter, Howie D og Brian Littrell. 2. april 2017 i Las Vegas. Foto: Tommaso Boddi

Kevin Richardson fra gruppen udtaler til Billboard, at han har været helt vild med sangen, siden han første gang hørte den endelige udgave.

»Det øjeblik, vi hørte sangen, vidste vi, at den er speciel. Jeg nørdede helt ud over pianoet og synthesizerne. Når groovet dropper i andet vers - HELT ÆRLIGT! Fantastisk vers, hook og melodier. Man får bare lyst til at høre den igen og igen,« siger han.

Hvis du endnu ikke har hørt sangen, eller du bare mangler en anledning til at høre den igen, kan du finde musikvideoen herunder: