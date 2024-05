Søndag eftermiddag væltede regnen ned over årets Jelling Musikfestival.

Det begyndte ligeså stille omkring klokken 14.00, da Tina Dickow spillede på hovedscenen, og cirka halvanden time senere, da Outlandish overtog pladsen, åbnede sluserne for alvor. Se hvordan i videoen øverst.

DMI har udsendt varsel om skybrud og torden.

Seneste melding lyder, at det i sær kommer til at gå udover Sønderjylland og nordpå op over den vest-centrale del af Jylland til Thy.

Outlandish spiller søndag eftermiddag på årets Jelling Musikfestival. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Outlandish spiller søndag eftermiddag på årets Jelling Musikfestival. Foto: Kristian Dam Nygaard

Ifølge den norske vejrtjeneste Yr.no skal festivalgæsterne i Jelling forvente regn frem mod klokken 19.00.

Ved 18-tiden forventer de også tordenbyger.

Årets Jelling Musikfestival afsluttes i aften med navne som Medina, Rasmuse Seebach og Tim Christensen.

Sidstnævntes koncert starter midt i regnvejret klokken 16.25.

Opdatering klokken 17.00: Vejrguderne forbarmede sig, så Tim Christensen spiller nu i høj solskin.