Det er tilsyneladende reddi mange danskere, der gerne vil til Torino i denne uge.

Af en oplagt grund: Det danske band Reddi, der står foran at skulle deltage i Eurovision.

Tal fra Momondo viser i hvert fald en voldsom stigning i søgninger efter flyafgange fra Danmark til den italienske by i disse dage, fra 9. til 15. maj.

Ifølge rejsesøgemaskinen har der været 420 procent flere søgninger end på de samme datoer i 2019, altså før corona.

»Vi kan se, at der er en stor stigning i flysøgninger til Torino i den periode, hvor Eurovision bliver afholdt, så det tyder på, at det er noget, der hiver i danskerne,« siger Per Christiansen, talsperson for Momondo.

Samtidig er danskerne helt oppe på fjerdepladsen på en oversigt over lande, hvor der hos Momondo har været flest søgninger efter flybilletter til Torino i denne Eurovisionsuge.

Se bare her:

Italien Tyskland Spanien Danmark Storbritannien Frankrig Finland Sverige Norge

Og bare lige for en god ordens skyld. Der er også andet end grandprixmusik i Torino, der er Italiens fjerdestørste by.

Torino. Foto: Getty Images Vis mere Torino. Foto: Getty Images

»Torino er tilmed en storby med mange muligheder, så det er oplagt med en forårsferie sydpå, hvor man kan gå på oplevelse i Torinos mange seværdigheder og samtidig være en del af de festlige begivenheder i dagene,« konstaterer Per Christiansen fra Momondo.

Reddi skal i øvrigt allerede mandag på scenen og fremføre sangen 'The Show'. Det sker til den såkaldte juryprøve, hvor landenes juryer kommer med deres dom. Tirsdag gælder det så den tv-transmitterede officielle semifinale, hvor seerne kan give deres stemmer.

Kommer det danske band i finalen, finder den traditionen tro sted på lørdag.

B.T. kommer hele ugen til at dække Eurovision intenst. Følg med her på sitet.