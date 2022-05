»Jeg har det ikke særlig godt. Jeg er meget skuffet.«

Tårerne triller ned ad Ihan Haydars kinder, da hun møder pressen efter en skuffende semifinale, hvor det desværre ikke blev til en finaleplads til Danmark.

»Det har bare betydet så meget for mig, og jeg troede virkelig på det, men det er okay. Vi er kommet for at blive – det her stopper os ikke,« snøfter trommeslageren.

»Vi gjorde alt, hvad vi kunne, og vi gav alt, hvad vi havde i os. Men derfor gør det stadig ondt.«

Det danske bidrag, Reddi med 'The Show', blev ikke spået mange chancer af bookmakerne, som på forhånd havde dømt dem ude af semifinalen.

Men de fire bandmedlemmer troede oprigtigt på, at de kunne modbevise dem.

»Vi troede, Europa var klar til os – det var de ikke. Men det her er kun begyndelsen. Vi har lavet så meget fed musik, og vi kommer så stærkt tilbage,« siger Ihan Haydar.

Reddi agter at fortsætte med at spille sammen som band og har allerede en ny single klar, som snart udkommer.

Oplevelsen har ikke slået dem ud. Tværtimod, slår forsanger Mathilde 'Siggy' Savery fast.

»Vi er undervurderede i vores egen samtid, og det er fucking cool,« griner hun.