I efteråret solgte Rasmus Seebach sit hus på Frederiksberg og flyttede et par kilometer nordpå til Hellerup. På den røde løber til årets Zulu Awards fortalte han glad om sit nye forstadsliv.

»Jeg har lavet en masse havearbejde i dag. Bare nusset ude i haven og hygget mig,« fortalte den 39-årige popkonge.

»Jeg kan godt lide hyggen omkring det. Man får en masse frisk luft, og så har jeg allieret mig med en stor og stærk havemand, der hjælper med at fælde træer. Det er jo nogle helt nye bekymringer. Træet er flot, men gammelt og råddent og kan vælte ned i huset,« lød det videre med et stort grin.

Han har boet hele sit liv på Frederiksberg, men sidste år fik han altså lyst til at prøve noget nyt, og den lille Seebach-familie er faldet godt til i de nye omgivelser tæt på Strandvejen.

»Det er virkelig inspirerende. Bare det at kunne gå en anden tur, end den man altid har gået. Det kommer der forhåbentlig også nogle gode sange ud af.«

I en periode boede Rasmus Seebach hos sin svigermor, mens de ventede på at kunne flytte ind i det nye.

At han nu er flyttet ud igen har ikke ændret det store.

»Jeg tror, hun (Svigermor, red.) har været hjemme hos os hver dag, siden vi flyttede ind, og det er bare sindssygt dejligt. Både min egen mor og min svigermor er sindssygt gode ved Holger (Rasmus Seebachs søn, red.). Han elsker dem og synes, det er det fedeste, når de er der, når han kommer hjem fra børnehave.«

Rasmus Seebach. Rød løber - Gæster ankommer til ZULU Awards (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest Vis mere Rasmus Seebach. Rød løber - Gæster ankommer til ZULU Awards (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest

Han fortalte, at hans lille søn, der for nyligt fyldte tre år, har udviklet lidt af et temperament.

»Jeg fik at vide af hans mor i dag, at han har lidt svært ved at acceptere et nej ovre i børnehaven. Det kender vi jo godt hjemmefra, men jeg har altid tænkt, at han ikke turde gå amok i børnehaven, men det er han begyndt lidt på.«

Rasmus Seebach tilføjede:

»Det er jo lidt forkert, men på den anden side, bliver man jo også lidt stolt af ham. Det er dejligt, at han godt ved, hvad han vil.«

Efter sidste års jubilæums-udgivelse holder Rasmus Seebach for tiden en lille musikalsk pause, før han til sommer tager ud og spille igen.

»Jeg havde lige min sidste koncert for et par dage siden. Vi havde udlodet en koncert til Knæk Cancer, så vi var ude i et hus i Brøndbyøster og spille for 40 mennesker. Børnene sad på gulvet, og jeg havde taget skoene af. Det var bare skideskægt.«

Han tilføjede:

»Nu går der lige fire måneder, før vi skal ud og spille igen, så for tiden nyder jeg bare alle de småting, man også gerne vil nå.«