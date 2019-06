Det voldsomme vejr over hele landet har lørdag ført til, at sangeren Rasmus Seebach har måtte trække stikket og aflyse sin familiekoncert i Valby.

'Det er med stor beklagelse, at der desværre er sket så store ændringer i vejrsituationen, at vi efter drøftelse med vores sikkerhedsteam ser os nødsaget til at aflyse familiekoncerten i dag.'

Sådan lyder det i en opdatering fra Copenhagen Music - som sangeren er tilknyttet - på koncertbegivenhedens Facebookside.

'Publikums sikkerhed er det absolut vigtigste. Vi arbejder på højtryk for at finde en løsning og kommunikerer noget ud til jer alle sammen, så snart vi kan,' lyder det videre i opdateringen, som slutter:

'Vi beklager rigtig meget.'

Skulle du have været til familiekoncerten? Eller befandt du dig på stedet, da den blev aflyst? Så skriv gerne til os på 1929@bt.dk.

Rasmus Seebach skulle efter planen havde optrådt sammen med blandt andre sangerne Hjalmer og Burhan G i Valby Parken lørdag eftermiddag og aften.

For et par timer siden oplyste Copenhagen Music, at man ønskede at gennemføre familiekoncerten, og dørerne blev da også åbnet efter planen klokken 13:00:

'Vi har nu sammen med vores sikkerhedsteam og DMI vurderet på de seneste vejrprognoser og besluttet at gennemføre familiekoncerten i Valby Parken i dag,' lød det i den forbindelse.

For en times tid siden udsendte Hjalmer også en såkaldt 'story' på Instagram, hvor han skrev: 'Vi ses klokken 14' - hvor han skulle gå på scenen.

'Det er fuldstændig utilgiveligt'

Beslutningen om at gennemføre familiekoncert blev dog stærkt kritiseret i kommentarsporet på Facebook:

'Synes, det er fuldstændigt utilgiveligt ikke at aflyse i lyn, skybrudsregn og torden, som er det, de har lovet. Ikke mindst er det en familiekoncert, hvor voksne, unge og mange børn deltager, det er bare ikke i orden at gennemføre den, folks sikkerhed fremfor profit,' skrev brugeren Jean, mens Dennis skrev:

'Det tordner og lyner så kraftigt hernede, det er 1.200 kroner spildt, men mine børn tør slet ikke tage af sted, så længere er den ikke.'

Brugeren Stine var også langt fra tilfreds:

'Regn er en faktor i Danmark, og man må klæde sig efter vejret, enig. Men lyn og torden, vil I virkelig udsætte folk for det? Jeg er målløs. I stedet for penge burde denne koncert handle om at give sine fans en uforglemmelig dag,' skrev hun.

B.T. arbejeder på at få en kommentar fra Copenhagen Music.