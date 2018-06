For et år siden mødte B.T. Rasmus Bøgsted og Lars Laursen på Tinderbox. Her fortalte de to venner, som er henholdsvis døv og hørehæmmet om, hvordan det er at tage på en musikfestival, når man ikke kan høre musikken.

Igen i år er de to venner på 27 og 28 år at finde på den odenseanske festival, hvor de flere gange står helt forrest til koncerterne. B.T. fangede Rasmus og Lars til koncerten med punklegenden Iggy Pop. Og for at give et anderledes indblik i, hvordan en koncert kan opleves, så har vi bedt dem om at anmelde koncerten.

Øverst i artiklen kan du se den video, B.T. lavede med Rasmus og Lars sidste år. Og herunder kan de læse deres dom overe Iggy Pop:

'Iggy Pop var utrolig nærværende og til stede blandt publikum. Det er første gang, vi har oplevet sådan en sindssyg god performer, hvor han undervejs kom tæt på publikum flere gange.

Selvom vi er døv/hørehæmmede, kunne vi hurtigt fornemme stemningen og danse med. Selvom rock ikke er vores kop te, er vi bestemt enige om, at hvis han kommer igen, skal vi ind og høre ham.

Iggy Pop påTinderbox. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Iggy Pop påTinderbox. Foto: Mads Claus Rasmussen

Bassen var helt vildt høj, og det han sang var nemt at følge med i. Nogle gange kunne det være lidt svært at høre ham, men det gjorde ikke så meget, for hans performance løftede det gevaldigt op.

Den høje bass gjorde nemmere for os at høre selve musikken, og hvad han sang langt det meste af tiden.

Vi giver ham 5 stjerner ud af 6. Den manglede stjerne er kun fordi, rock normalt ikke er vores kop te, men det skal vi lige love for, han har fået lavet om på.'

Sidste år fortalte de to venner til B.T., hvorfor de har valgt at tage på musikfestival, selvom den ene er døv og den anden hørehæmmet:

»Jeg er taget på festival for at mærke stemningen og hygge mig med mine venner,« sagde Lars Laursen, der også forklarede, hvordan de oplever koncerter:

»Vi kan mærke bassen, når koncerterne er i gang,« sagde Lars Laursen.

Du kan læse mere om Rasmus Bøgsted og Lars Laursen i artiklen fra sidste år. Den finder du her.