Det er i den lave ende af de generelle prisstigninger, forbrugerne oplever på årets festivaler, men det gør ikke Copenhells gæster mindre rasende.

I et opslag på Facebook oplyser festivalen, at man har valgt at hæve prisen på 50 cl fadøl fra 55 til 57 kroner.

'Stigende produktions- og leveringsomkostninger kræver, at vi i år må hæve prisen for de fleste drikkevarer med 2 kroner – hvilket vil sige, at vi går fra 55 til 57 kroner (ekskl. emballageafgift) for 50 cl fadøl.'

Men en lille prisstigning er stadig en stigning, og det har altså fået festivalens publikum til tasterne.

'Kære Copenhell, vi er altså ikke idioter, 57 kroner for en 1/2 liter fadøl er simpelthen ublu. Den koster vel alt inklusive under 10 kroner i kostpris. Come on, altså. Det bør I kunne gøre langt bedre ift. fx reklameværdi og volumen, eller er det bare en på forhånd dikteret kartellignende pris?' lyder kritikken fra en.

'Avancen på det der sjaske-pils er så skyhøj i forvejen, at de ekstra 2 kroner er ren grådighed,' skriver en anden.

'De 2 kroner ændrer jo ikke en skid for den enkelte..... meeeeen, synes sgu, at man strammer den lidt efterhånden,' lyder det fra en tredje.

En af de utilfredse gæster i kommentarfeltet uddyber til B.T., hvorfor han mener, det er strengt, at festivalen hæver prisen.

»Det er uhørt. Billetterne til næsten 3.000 kroner er dyre nok i sig selv. Og så øl til næsten 60 kroner oveni. Det er sateme vanvittigt. Det er der jo ingen studerende, der har råd til at kunne få en fest for – og det ligger jo trods alt i navnet: Copenhell metal FESTival,« fortæller 27-årige Marcus Olesen.

Men er det ikke en del af udviklingen, at alt bliver dyrere?

»Nej, det handler kun om at skumme fløden. Indkøbsprisen på øl er rigeligt dækket ind, I hvert fald tre gange, hvis ikke mere,« hævder Marcus Olesen, der til daglig arbejder som vvs'er i Nykøbing Mors.

Ser man i kommentarsporet, er han langtfra den eneste med den holdning, og Marcus Olesen så gerne, at festivalen dokumenterede, at det var nødvendigt at sætte prisen op.

B.T. har forelagt festivalen kritikken og spurgt, om Copenhell kan dokumentere, at det var nødvendigt at hæve priserne, men det er festivalen i skrivende stund ikke vendt tilbage med svar på.

Flere kunder er utilfredse med stigningen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Flere kunder er utilfredse med stigningen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Uanset prisstigninger skal Marcus dog med til Copenhell igen i år.

»Det er jo en tradition for mange, men hvis det bliver dyrere og dyrere for hvert år, så er man jo nødsaget til at finde noget andet til sidst.«

Copenhell fortæller i et skriftligt svar, at man godt vidste, folk ville være utilfredse med prisstigningen.

»Samlet set ligger vores prisstigninger på øl på 2,58 procent, og vi ved udmærket godt, at ingen bryder sig om prisstigninger på øl. Heller ikke Copenhells publikum. Men stigende produktions- og leveringsomkostninger betyder simpelthen, at vi er nødt til at hæve prisen for de fleste drikkevarer,« fortæller festivalchef Jesper Nissen.

Copenhell foregår 14.-17. juni på Refshaleøen.

