Til stor eufori og begejstring trådte den amerikanske rapper Eminem onsdag aften ind på Orange Scene under dette års Roskilde Festival. Det var dog tilsyneladende ikke alle, der kunne høre lige meget af, hvad der skete på scenen.

Lige siden 2001 har Roskilde Festival forsøgt at få den verdenskendte rapper på plakaten. Og i år lykkedes det.

Flere tusinder publikummer havde derfor købt billet i håb om at feste med Slim Shady, som hans alterego lyder, men kort efter koncerten gik i gang, begyndte de første utilfredse beskeder at dukke op på festivalens Facebook-side.

Flere rasede nemlig over, at lyden var dårlig.

'Hold kæft, hvor er der dårlig lyd til Eminem!!! Hvad sker der, Roskilde,' skriver Martin Kinnerup.

'Det er fandme ikke i orden at lyden kun når de forreste rækker! Det er en ommer, Roskilde,' skriver ‎Birgitte Holm‎.

'Hej Roskilde, jeres lydsystem kan ikke trække det crowd, Eminem tiltrækker. Det er både vanvittigt og lidt irriterende, at man ikke kan høre det ordentligt, når man står allerbagerst', skriver Anders Müller‎.

'Skru op for lyden til Eminem! Folk bag kan intet høre. I fucker op i lyden til en af jeres største kunstnere hidtil på Roskilde Festival!', skriver ‎Mikkel Byskov Forsberg.

'Skru lige op for lyden, så vi kan høre Eminem bagved. I har ødelagt en koncert, jeg har glædet mig til, siden jeg var 9. Så elendig lyd kan man hverken byde tusindvis af betalende og håbefulde gæster ELLER en af verdens største stjerner', skriver Cathrine Borgsted Larsen.

'Lydmænd til Eminem: Hvad sker der? Vi kan intet høre 30 meter bag højtaleren. Har været her seks år i streg og har aldrig oplevet noget lignende. Hjælp os lige. Hurtigt, tak', skriver Luna Overgaard Brejning‎.

Ifølge Kathrine Helbo Helmin gjorde den lave lyd også, at der opstod en utryg stemning, fordi folk forsøgte at presse sig frem, så man kunne høre koncerten bedre.

'I bliver nødt til at skrue op. Folk presser på for at komme frem. Det skaber en del utryghed', skriver hun.

'Troede ikke, lyden på Orange kunne blive ringere og lavere end før med det nye lydsystem. Det har I hermed modbevist. Ikke blot amatøragtigt, men decideret talentløst, Roskilde', skriver Thomas Schøsler Lindholm‎.

Tidligt torsdag morgen er der dog også dukket en kommentar op på Roskilde Festivalens Facebookside, som bakker op om lyden.

'Ved ikke helt, hvor alle de mennesker, som brokker sig over lyden, stod. Men vi stod lige bagved den bagerste pit, og der var lyden helt fin! Tak for en fantastisk koncert og en oplevelse for livet!', skriver Mike Leicht Hansen‎.

