Husker du rapperen L. Ron Harald, som fik danskerne til at synge med på hits som 'Mæ Å Min Kadett' i 90'erne og 00'erne? Nu vender han tilbage efter mere end 10 års albumtørke.

Og det bliver i samme stil, som dengang, lover han - blot endnu bedre.

»Vi rapper stadig om øl, fisse, sex, druk, ultravold og alt sådan noget,« siger L. Ron Harald til TV Syd.

Men den 53-årige rapper og grafittikunstner mener, at han er blevet en endnu bedre ordsmed og sangskriver, men ikke mindre provokerende end dengang, han blev landskendt med album som 'Pornogangster' og 'Vi fra Jylland'.

L. Ron Harald mener, hans raptekster er bedre end nogensinde. Vis mere L. Ron Harald mener, hans raptekster er bedre end nogensinde.

Faktisk ser han frem til at støde eller krænke folk med sine ny raptekster, for det kan få folk til at stoppe op og tænke lidt over tingene, som han påpeger.

L. Ron Haralds nye album hedder Fikumdick og er hans første nye udgivelse siden 2008.

Nyheden om comebacket til musikscenen kommer kort tid efter, at L. Ron Harald, der i virkeligheden hedder Lars Jensen, måtte lade sig indlægge på sygehuset med en galopperende puls på 220 slag i minuttet.

'Jeg kunne mærke på ambulancefolkene at det var serious shit. Og det gjorde mig bange,' skrev Lars Jensen på Facebook.

L. Ron Haralds albums Pornogangster (1999) Øl, Fisse & Rapmusik (2000) Noget Du Bør Vide (2004) Vi' Fra Jylland (2006) Maximal Rowdyness (2008) Grethes Tits (Opsamlingsalbum 2016) Fikumdick (2019)

Situationen var så kritisk, at rapperens liv en overgang var i fare.

'Læger og ambulancefolkene fortalte samstemmende, at jeg var meget tæt på at dø i ambulancen,' skriver han.

Heldigvis fik lægerne stabiliseret rapperens hjerte med noget 'voldsom medicin', som Lars Jensen selv udtrykker det.

Da han blev Danmarkskendt som L. Ron Harald i slutningen af 90'erne, boede og arbejdede han i Aarhus.

Nu er L. Ron Harald vendt tilbage til fødebyen Sønderborg.