Den amerikanske rapper Gangsta Boo er død.

Dødsfaldet af rapperen, hvis borgerlige navn er Lola Mitchell, bliver bekræftet af hendes kollega DJ Paul i opslag på Instagram.

Det skriver TMZ.

Dødsårsagen er endnu ikke offentliggjort, men ifølge mediet fortæller kilder tæt på rapperen, at dødsfaldet ser ud til at være stofrelateret, og der kan være tale om en overdosis.

Gangsta Boo skulle angiveligt have været i besiddelse af narkotika, da hun blev fundet livløs søndag eftermiddag, men hun skal obduceres, før der kan siges mere om dødsårsagen, skriver TMZ.

Gangsta Boos karriere begyndte tilbage i 1990erne, hvor hun blev en del af gruppen Three 6 Mafia, og hun anses for at være en pioner indenfor kvindelig rap.

I begyndelsen af 2000erne forlod Gangsta Boo rapgruppen Three 6 Mafia og udgav flere soloalbums. Derudover har hun også samarbejdet med store navne som Gucci Mane, Outkast og The Game.

Gangsta Boo blev 43 år gammel.